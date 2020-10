A hosszú szünet után elszántan, eredményesen

Hét hónap kényszerszünet után a Magyar Birkózó Szövetség ismét központi szervezésű versenyt rendezett Tatabányán diák korcsoportban, ahol a Dunaferr SE és fiók­egyesületeinek versenyzői is szőnyegre léptek.

Tombor István vezetőedző szerint a Covid tavaszi hullámát átvészelve, az ősz sem kecsegtető az utánpótlássport szempontjából. – A járvány okozta helyzet felforgatta a hétköznapi életet, és továbbra is nagy hatással van a sportéletre, így a birkózásra is. Szinte napra pontosan hét hónapja rendeztek utoljára diák korcsoportos birkózóversenyt. A Magyar Birkózó Szövetség úgy döntött, a hosszú szünet után, a hagyományos lebonyolítási rend megváltoztatásával zárt kapuk mögött, három régiót létrehozva újra szőnyegre hívja a diák korcsoportos versenyzőket. A Dunaferr SE és fiókegyesületei a Gurics György BDSE és az Enying VSE Tatabányán mérette meg magát. A 10-11 évesek szabadfogásban a 12-13 évesek kötöttfogásban küzdhettek egymással. A járványhelyzet hatása érződött az indulók létszámán, de a nehézségek ellenére is 16 egyesület 130 versenyzője lépett szőnyegre. Tanítványainkon látható volt a hosszú versenymentes időszak, de annál elszántabban küzdöttek. Ennek eredménye megmutatkozott a helyezések számában is. A kisebb korosztályban a csapatversenyben a Gurics György BDSE megelőzve a többi 15 szakosztályt, az első helyen végzett – mondta a szakember tájékoztatójában.

Eredmények, diák II. korcsoport, 29 kg: 2. Tombor Benedek (Gurics GyBDSE). 35 kg: 5. Kovács Hunor (Gurics GyBDSE). 42 kg: 1. Csőregi Zalán (Dunaferr). 42 kg: Simon Balázs – helyezetlen (Dunaferr). 50 kg: 5. Pribitek Ármin (Gurics GyBDSE). 54 kg: 2. Fekete Csaba (Gurics GyBDSE), 4. Éva Balázs (Gurics GyBDSE). 58 kg: 1. Zámbó Gergő (Gurics GyBDSE). 63 kg: 3. Bertalan Lajos (Gurics GyBDSE).

Diák I. korcsoport, 35 kg: 2. Garbacz Bence (Dunaferr). 42 kg: 3. Miklós Márton (Dunaferr SE). 54 kg: 2. Nagy Botond (Gurics GyBDSE), 5. Miklósics Roland (Enying VSE). 58 kg: 5. Domján Mihály (Dunaferr). 63 kg: 5. Pupp Viktória (Dunaferr). 76 kg: 2. Veréb Dávid (­Enying VSE). 85 kg: 3. Bodor Máté (Gurics GyBDSE). +85 kg: 2. Éva Bence (Gurics GyBDSE).GP