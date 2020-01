A betonvédelem az alap

A világbajnoki ezüstérmes Spanyolország ellen játszik ma az eredetileg tervezetthez képest eltérő időpontban, este 19 órától az Európa-bajnokság elődöntőjében a magyar női vízilabda-válogatott a Duna Arénában. A győzelem a döntő mellett az olimpiai kvóta szempontjából is nagy jelentőséggel bír számunkra.

Egy könnyű mérkőzés után, 16–3-as siker a franciák ellen a negyeddöntőben, csütörtökön már kőkemény feladat vár a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosával – Garda, Gurisatti, Vályi – felálló nemzeti csapatra. Az eredetinél tervezettnél később, ugyanis szerdán délután érkezett a közlemény, az Európa-bajnokság szervezőbizottsága felcserélte a csütörtöki női elődöntők sorrendjét. Eszerint az Oroszország – Hollandia mérkőzés 17.30 órakor kezdődik, amíg a Magyarország – Spanyolország találkozót 19 órától rendezik meg.

A mostani kontinenstornán Gurisatti Grétáék hibátlan mérleggel jutottak el idáig, amíg a spanyolok a csoportdöntőn 10–6-ra kikaptak Hollandiától, így nekik a négy közé jutásért Görögországon, azaz nehezebb mérkőzésen át vezetett az út. A félidőben még egygólos hátrányban voltak, onnan fordítottak és nyertek végül 12–9-re.

A statisztikákat nézve, és ezt Bíró Attila is kiemelte, a spanyolok kapusa, Laura Ester eddig nem éppen csúcsformában játszik, 26 százalék alatt van a védési hatékonysága, ezzel szemben Gangl Edina 66,7, Kasó Orsolya pedig 51,6 százalékon áll. – Nagyon remélem, nem ellenünk időzíti az óriási formajavulását. Nálunk viszont alapnak kell lennie a jó kapusteljesítménynek, hogy esélyünk legyen. Egyébként a spanyol centerek semlegesítése sokkal nagyobb feladat lesz, mint amennyire a támadójátékuk veszélyessége, ott tudjuk megnyerni a mérkőzést – mondta a szövetségi kapitány, aki a franciák elleni találkozón azt tűzte ki célul, hogy kevesebb gólt kapjanak, mint a dunaújvárosi felkészülési tornán. Ez teljesült, hiszen akkor öt, most három lett ez a szám. Ezen felül többször két centerrel játszottak, amit a spanyolok is szívesen alkalmaznak, így ezekre a helyzetekre is gyakorolhatott a csapat, ráadásul elég hatékonyan ki tudták védekezni ezeket a szituációkat.

Illés Anna így fogalmazott: – Komolyan kellett vennünk a franciák elleni találkozót, mert ezután jönnek a nehezebb feladatok, és szerettünk volna önbizalmat szerezni. A védekezésünk az első negyeden kívül rendben volt, a támadásunkon pedig csiszolunk, ilyenkor veszünk vissza a terhelésből, és jönnek a szép csuklós gólok. Készülünk a spanyolokra: az elődöntőre és a döntőre vártunk!