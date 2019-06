Praktikus-e a pici táska?

De még mennyire, hogy praktikus. Sokaknak elképzelhetetlen, hogy a nagy táskákon túl is van élet, pedig biztosíthatunk mindnkit, hogy van! Lássuk, hogyan is érdemes pakolni egy pici táskába, és mit tud, amit a nagyok nem.

Első ránézésre egy kicsi, szinte színházi retikülnek beillő méretű táskát látunk, ami nem tűnik túlságosan gazdaságos választásnak. Pedig egy rettentően vagány alapdarab egy pici táska, ami dizájn tekintetében is maradandó, biztosan senki nem fogja elfelejteni, aki látja.

Előnyök

Egy ilyen táskának puha pántja és minimális súlya van, ami nemigen lehet több fél kilónál. Éppen ezért rendkívül kényelmes viselet. A rajta lévő mágneses patentnak vagy cipzárnak hála, biztonságosan tele lehet pakolni, hiszen enged és formálódik is valamennyit. A többségen található egy kis rekesz is, ami segít tökéletesen elrendezkedni a táskában. Pont ilyen kicsi, apró táska rendelhető meg az Etaska.hu oldalról, ami nem csak jó minőséget képvisel, de 10.000 forint feletti bankkártyás fizetés esetén ingyenes szállítást is magában foglal.

Még mindig hihetetlen, hogy minden szükséges belefér? Megmutatjuk, hogyan érhetjük ezt el.

A pénztárca nem kell, hogy óriási legyen, hiszen ha nagy méretű, akkor óhatatlanul is hajlamosak vagyunk minden felesleges dolgot beletenni, amikre a mindennapokban nincs is szükségünk. Éppen ezért egy ilyen táska megköveteli a kisebb, rendezettebb, irattartó jellegű pénztárcát, hiszen nagyobb nem is fér bele. Akik hajlamosak a rendetlenségre, azoknak kifejezetten jó kis segítség a változásban.

Az utazó kozmetikumokat pont azért találták ki, hogy ha a szükség úgy hozza, kéznél legyenek, és főleg, hogy ne kelljen számos nagy dolgot magunkkal cipelnünk. Dezodor, kézfertőtlenítő, kézkrém, ajakápoló és egy 10 darabos zsepi, mind olyan dolog, amik mini kiszerelésben is kaphatóak, így biztosan beleférnek egy pici táskába is.

Érdemes az időjárásra is gondolni!

Ha esőre áll az idő, akkor gondoljuk át, hogy pulóvert vagy éppen esernyőt viszünk magunkkal. A pulóver a vállunkon és a derekunkon sokkal lezserebb, mint a táskába gyűrve, de még akár az esernyőt is hordhatjuk a csuklónkon. Ugyanilyen kérdés a palack víz is, hiszen ma már olyan gyönyörű kulacsokat kapni, hogy azokat kár is lenne a táskában rejtegetni!

Végül pedig a mindennapos apróságok, mint rágó, hajgumi, aprópénz, toll, notesz, kulcs, amik szinte egyáltalán nem foglalnak helyet, legyen szó bármekkora táskáról. A telefont pedig? Javítsatok ki, de lássuk be, a többségében kézben vagy zsebben hordjuk.

Míg egy pici táskát a munkahelyre egy vagány szettel is használhatjuk, addig ugyanazt estére tűsarkúval és szexisen is felvehetjük anélkül, hogy kiegészítőt kellene cserélni. Ezt pedig nem sok nagyobb táska tudja.

