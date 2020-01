Milyen az egyedi, kemény borítású fotókönyv?

Egy fotókönyv elkészítése mindig izgalmas feladat, hiszen ki kell válogatni a belekerülő fotókat, el kell őket rendezni, és persze ki kell választani a dizájn elemeket és még rengeteg más dolgot.

Hogyan készíts egyedi, kemény borítású fotókönyvet?

Rengeteg emléket gyűjtöttél össze életed során, amit végre rendszerezve szeretnél látni? Sőt, inkább témák szerint kategorizálnád őket? Semmi akadálya, hiszen annyi fotókönyvet készíthetsz, amennyit csak akarsz, és mindhez elérheted a különböző témákat. Többféle méretben, többféle színben készíthető, és nem mellékesen majdnem 400 kép fér el benne.

A Sooters-nél az elkészítésben egy igen áttekinthető és logikus szoftver segít át az első lépéseken. Nem kell mást tenned, mint feltölteni a kiválasztott képeidet a megrendelő felületre. Ha mindegyik megvan, akkor következhet az elrendezés. Ez jelenthet oldalanként egy képet, egész oldalt betöltőt, esetleg kettőt, hármat, de akár többet is. Kedvedre pozicionálhatod a képeket, választhatsz különböző oldalszíneket, mintákat, és igény esetén beszúrhatsz szövegeket is. Ez akkor praktikus, ha több élmény kerül egybe, és meg szeretnéd jelölni a helyszíneket.

Minden fotókönyv prémium minőségű fotópapírra készül, ami felel a kiváló fotóminőségért. A papír különlegessége, hogy nem képződik rajta ujjlenyomat, hiába fogod meg vagy tapogatják össze a rokonok. A fotókönyv színei tökéletesen telítettek és élénkek. Mivel a fotópapír minősége tökéletes, így nem repedezik, gyűrődik, de még el sem görbül, és szamárfüles is csak erős hajtásra lehet.

Kifejezett előnye a fotókönyvnek, hogy hosszú időn keresztül megőrizhető, így akár az unokák is örömmel nézegethetik majd, hogy milyen szerelmes volt egymásba a nagymama és nagypapa a görög tengerparton.

Miért jó a kemény borítás?

Mivel az emlékek megőrzése fontos, így a kemény borító tökéletes arra, hogy megvédje az esetleges sérülésektől. Emellett ez a borító típus eleganciát és értéket sugároz, ami igaz is, hiszen minden emlék nagy értéket jelent. Ha kemény borítós fotókönyvet választasz, annak az első és a hátsó borítóját is személyre szabhatod. Ezen kívül a pedig könyv gerincét is az ízlésedhez igazíthatod, helyezhetsz el rajta feliratot vagy bármit, amitől még jobban magadénak érzed.

Ezeknek köszönhetően a kemény borítású fotókönyv minden ízében egyedi és személyes lesz.

Maga a megrendelés is igen egyszerű, hiszen csak a kosárba kell tenni, leadni a megrendelést, és néhány nap múlva átvenni azt, vagy ha nagyon sürgős, akkor akár 24 óra múlva is a kezedben tarthatod a saját kemény borítású fotókönyvedet.