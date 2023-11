“Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok” - szól Balázs Fecó híre dala, ami a napig aktuális. Az évszakok változása természetes folyamat, amihez igazodik a természet és a megtermő zöldségek/gyümölcsök is. Vagyis így volt ez régen. Ma már azonban segíteni kell egy kicsit a szervezetnek különböző vitaminok pótlásával. Megnézzük, hol és hogyan vásárolhatunk vitaminokat és élelmiszert gyorsan és kedvezményes áron a Tiplino segítségével.

Élelmiszerek bárhol és bármikor Wolt kuponnal olcsóbban

A rohanó világ lehetővé tette az olyan szolgáltatások létrejöttét, mint a Wolt. Nagy segítség ez olyan napokon, amikor azt sem tudjuk, hogy hol áll a fejünk, mihez fogjunk hamarabb. Kevesen tudják, de a Wolt nem csak finom, meleg ételeket szállít házhoz, hanem élelmiszert, és akár kozmetikai termékeket is.

Ami a táplálkozást illeti, jó vitaminforrás a káposzta és társai, a gyökérzöldségek, hagymafélék és száraz hüvelyesek. Ezek azok a zöldségek, amiket nagyapáink és nagyanyáink elraktak télre. A gyümölcsök közül szintén kibírják a telet és vitamin biztosítanak a sütőtök, alma, gránátalma vagy a téli körte. Az őszi természet legnagyobb ajándéka a csipkebogyó, ami gazdagon tartalmaz vitaminokat.

Az egészsége megtartása érdekében fontos, hogy meglegyen a napi meleg étel, tápanyag- és vitamin bevitel. A szolgáltatás igénybe vételével ez a feltétel teljesül és még egy jóhír is jár mellé, hiszen a Wolttal még spórolhat is. A Tiplino portál jóvoltából pénzt szerezhet vissza a vásárlásból vagy válogathat a kedvezményes Wolt kuponok kínálatából.

Nem kell tartani attól, hogy csak egészségtelen gyors ételek rendelhetőek, mert a klasszikus magyar konyha is képviselteti magát napi menüvel.

Vitaminok pótlása Pingvin Patika kuponnal nem csak a téli időszakban

Mivel az éghajlat változik, nehéz biztosítani, hogy a szervezet mindent megkapjon, amire szüksége van. A téli napokon, mivel kevesebbet süt a nap és már zöldség/gyümölcs sem terem, érdemes a vitaminok után nyúlni. Az immunrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen a C- és a D- vitamin, valamint a cink. Ami a C- vitamint illeti, a legcélszerűbb természetes C-vitamin-készítményt választani.

A gyógyszertárak és a kínált vitaminok listája igen hosszú, így nem marad más, mint keresgélni vagy ismerősök ajánlását kérni. Ilyenkor fontos szempont az is, hogy melyik gyógyszertárban milyen az adott vitamin ára.

Vannak olyan gyógyszertárak is, amelyek tartják a lépést és Black Friday alkalmából elképesztő akciókat tartanak. Azonban, mivel a fekete péntek évente csak egyszer van, ajánlatos olyan gyógyszertárakat keresni, ahol minden vásárlás alkalmával lehet spórolni. Lehetőség nyílik például a Pingvin Patika kuponjaira, amelyek nagy mértékben segítenek csökkenteni a vásárlás összegét és sokszor más akcióval is összevonhatóak.

Egy gyógyszertár, mint ahogy a Pingvin Patika sem csak vitaminokkal szolgál, hanem vény nélkül kapható gyógyszerekkel is, amikre szükség lehet, ha az ősz beköszönte megfázást is hoz magával. A kuponok ilyen termékekre is vonatkoznak, de a felhasználásuk előtt érdemes elolvasni a feltételeket.

Ügyeljen egészségére, készítse fel szervezetét a vírusok elleni harcra, mi pedig a Tiplinónál azon dolgozunk, hogy ezt kedvezményes áron tehesse meg a kedvezményes kuponoknak és a pénzvisszatérítésnek köszönhetően.