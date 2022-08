Milyen gyakran használod?

Érdemes átgondolni az olyan, viszonylag egyszerű kérdést is, mint a padláslépcső kiválasztása, mert vannak praktikus megoldások, amik segíthetnek helyet nyerni, de ezeknek vannak bizonyos korlátai. íme a három legfontosabb kérdés.

Ha most építkezel, vagy a lakásfelújítási programokban veszel részt, érdemes lehet átgondolni a padlástér használatát. Beépítés nélkül is hasznos rakteret kapsz, ha megoldható a könnyű és egyszerű feljutás. Sok házban azonban nincs igazán megfelelő hely a padláslépcső építésére, ezért inkább nem is élnek ezzel a lehetőséggel. Jó megoldás lehet az összecsukható padláslépcső. Nézzük, mikor tudod ezt választani!

Kép1: Az összecsukható padláslépcső segít kihasználni a padlásteret tárolási célokra.

Állandó feljárónak nem javasolt az összecsukható padláslépcső, mert bármilyen tartós és erős is legyen a szerkezete, azért ezt a fajtát nem állandó használatra találták ki. Ha azonban csak alkalomszerűen használod mert például a tetőtérben csak tárolsz használaton kívüli holmikat, akkor tökéletes megoldás lehet.

Mekkora hely van a tetőtérben?

Ez a kérdés igazából nem azt dönti el, hogy lehet-e összecsukható padláslépcsőd, hanem ezt, hogy melyik fajtát érdemes választani. Alapvetően három féle összecsukható padláslépcső létezik, ami mind mást tud és más helyigénnyel rendelkezik.

A kétrészes változat létrája összecsukott állapotban a padlástérbe csúszik fel, ezért például nem alkalmas arra, hogy a nyílását közvetlenül a tető mellé való építsük be. Ugyanakkor ez a változat valamivel stabilabb, mint a háromrészes összecsukható padláslépcső, ezért, ha van hely a padlástérben, érdemes ezt választani.

Kép2: Az ollós összecsukható padláslépcső minden problémát megold, de kicsit drágább.

A háromrészes változat a zárólapra csukódik vissza, nem igényel helyet a padlástérben, így bárhová elhelyezhető. Ez a termék ugyanolyan erős, mint a kétrészes, fokonként általában 120 kiló terhelhetőséggel, de három részbe nyílik, ami természeténél fogva egy lehelettel kevésbé stabil, mint a kétrészes.

Az ollós változat minden problémára választ ad. Rendkívül stabil, mert fémből készült, fokonként akár 250 kilóig terhelhető, nem igényel helyet a padlástérben, cserébe viszont valamivel drágább.

Mekkora a belmagasságod?

Fajtától és gyártótól függően az összecsukható padláslépcsők más-más magasságot képesek áthidalni. A legtöbb fajta általában 220-280 centiméteres belmagasságig építhető be, a háromrészes padláslépcső azonban ennél magasabb, akár 330 centi belmagasságig is beépíthető.

Erről a kritériumról mindenképpen tájékozódjunk, mert ha nagyobb a belmagasság, akkor nem tudjuk használni a létrát, ha pedig kisebb, akkor érdemes vagy a háromrészes vagy az ollós változatot választani.