Idő kell hozzá, hogy újra megteremtse, újra értelmezze önmagát a nő, nem csak belül, kívül is. Egy új stílus, egy vagány külső, a változás újdonsága segít a lelki változásokat is könnyebben feldolgozni. De nem csak az anyákkal van ez így, hanem az apákkal is. Bár erről ritkábban esik szó. Az férfiaknak is új életszakasz kezdődik. Ilyenkor talán egy kicsit elhagyják magukat, tudat alatt reflektálva arra a tényre, hogy már révbe értek, nincs szükség tovább a hódításra, most már a védelmező szerepe az övék. Hogy ne süllyedjenek bele ebbe akaratlanul is az apukák, nekik sem árt felfrissíteni a gardróbot és önmagukat néhány stílusos újdonsággal.