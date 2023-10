"Elsődleges az emberek biztonsága és az, hogy azt az üzenetet küldjük, hogy Szlovákia az itt élő emberek számára van itt és nem az illegális migránsoknak" - szögezte le Matus Sutaj Estok.

Juraj Blanár külügyminiszter hangsúlyozta: a schengeni térség veszélyben van, s nem lehet hagyni, hogy Magyarország - amely már eddig is rengeteget fektetett be a probléma orvoslásába - továbbra is egyedül foglalkozzon a helyzet megoldásával.