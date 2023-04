Erre további példa, hogy a Kreatív az egyik, a 2020-as Soros-támogatásokban érintett vidéki portál, a Szegeder kapcsán arról írt tavaly, hogy „a lap a hirdetésekből befolyó összegek mellett pályázati forrásból tartja fenn magát, 2020 végén nyert az Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítványok) európai programján. Az akkor kapott támogatás 18 ezer dollárt jelentett, és Szűcs reméli, hogy az együttműködés folytatódhat idén is.”

Egy baloldali baranyai portál, a Szabad Pécs példája viszont azt mutatja, hogy Soros György alapítványa mellett máshonnan is érkezhetnek külföldi források a dollármédiához. Ahogy írják, „a Szabad Pécs együttműködött az elmúlt években az N-OST nevű nemzetközi, Berlinben székelő médiaszervezettel, a Transparency International Magyarország Alapítvánnyal (pl. mentor-mentorált újságírói oknyomozó programok), a TASZ Társaság a Szabadságjogokért nevű civil jogvédő szervezettel, fogadott el támogatást a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőhöz kötődő Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványtól is, együttműködött a Deutsche Wellével, a londoni Thomson Foundation-nel, és a 2021-es évre vonatkozóan nyert el pályázati, részben a működést segítő forrást a Soros Györgyhöz kötődő, berlini székhelyű, Open Society Initiative for Europe (OSIFE) nevű civil szervezettől is”.

Kecskeméten komoly balliberális kötődésekkel épül egy dollármédium. A Kecsup nevű portál mögött álló Áramlat Alapítványnál a baloldali pártpénzeken túl amerikai dollárok is megjelentek, hiszen már bejegyzésének évében részesült a Soros-hálózat adományaiból.

