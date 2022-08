Luxusbaloldal 36 perce

Gyurcsány-fióka mondaná meg, mennyi az elég

Képtelen átlépni saját árnyékán a baloldal, ezt igazolja a pártalapítást fontolgató Hadházy Ákos is. A botrányhős politikus ugyanis miközben az ellenzéket bírálja, közölte azt is, hogy ha pártalapításra adná a fejét, akkor Jaksity Györgyöt feltétlenül megkeresné. Érdekes megújulás lenne ez annak tükrében, hogy Jaksity egy hamisítatlan Gyurcsány-fióka, aki KISZ-es hátszéllel szédületes karriert futott be a pénzvilágban, posztkommunista szocibrókerként manapság pedig kapitalizmusból, demokráciából, emberségből oktat – írja a Magyar Nemzet.

– Ezt az ellenzéket én már semmiről nem akarom meggyőzni – fogalmazott meg lesújtó véleményt kollégáiról a Válasz Online-nak adott interjújában Hadházy Ákos. A botrányairól elhíresült, az emberek bizalmából elnyert országgyűlési mandátumát a mai napig át nem vevő politikus nem zárta ki, sőt inkább valószínűsítette, hogy az ellenzék „tragikomikus” állapotára való tekintettel új pártot alapíthat, ebben az esetben pedig Jaksity Györgyöt feltétlenül megkeresné. Ismert: a napokban a balliberális média valóságos messiásváró transzba esett, miután a 444.hu-n hogy, hogy nem „kiszivárgott” Jaksitynak a Corvinus Egyetem diplomaosztóján elmondott beszéde, amelyben durván nekiment a kormánynak. Ebben a jelenlegi politikai berendezkedést kleptokráciának nevezte, szerinte hazánkban a szocialista tervgazdaság és a haveri kapitalizmus sajátos keveréke jött létre. Jaksity olyanokat is mondott, hogy Magyarország beteg demokrácia, hazánk egy kompország maradt, rossz egészségüggyel és rosszul megfizetett pedagógusokkal.

De ki is ez az ember, akiben a balliberális média és Hadházy Ákos az ellenzék megújulását véli látni? – egy hamisítatlan Gyurcsány-fióka, aki KISZ-es hátszéllel szédületes karriert futott be a pénzvilágban, posztkommunista szocibrókerként manapság pedig kapitalizmusból, demokráciából, emberségből oktat. A teljes cikk ITT olvasható. Borítókép: Jaksity György volt tőzsdeelnök, közgazdász beszél a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány és az Együtt 2014 mozgalom gazdaságpolitikai elképzeléseit bemutató konferencián 2013. február 13-án / MTI / Soós Lajos

