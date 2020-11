SzínházTV: házhoz jön az előadás

Elindult a SzínházTV online színházi streaming-szolgáltató platform, amelyen keresztül otthonról, kényelmesen, külföldről és vidékről is többedmagunkkal nézhetünk élő színházi előadásokat.

A platform célja, hogy azok is részesei lehessenek az élő előadások varázsának, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak személyesen elmenni a színházba. A SzínházTV a Jurányi Ház Egy őrült naplója című darabjával debütál november 12-én este 19 órakor, ezután pedig minden csütörtökön 19 órakor láthatnak élő színházi közvetítéseket a nézők. A közvetítések háziasszonya Kovács Patrícia színművész lesz. A streaming platformon az Egy őrült naplója, a New York-i komédia és a Hatan pizsamában előadásokon kívül megtekinthető lesz a Katona József Színház Jeanne d’Arc és a Játékszín A szőke ciklon című előadása is.