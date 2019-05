Nagyszabású gálaműsorral zárták a tanévet a növendékek

Telt ház előtt tartotta meg szokásos év végi gálaműsorát a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncművészeti ága tegnap a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza nagytermében.

A gárdonyisok klasszikusbalett-nyitánya után Puskásné Radnó Ágnes, az iskola igazgatója szólt a nézőtéren ülő szülőkhöz, rokonokhoz. Felidézte a mögöttük álló tanév megmérettetéseit, fellépéseiket a városban, a város környékén, megyei, regionális versenyeken, országos bajnokságokon és világbajnokságokon. Mint mondta, az iskola négy művészeti ágban folytat képzést, ezen belül a táncművészeti ág a legsikeresebb, a legnagyobb létszámot vonzó. Ugyanis több mint háromszázan járnak hozzájuk táncolni, akik közül több mint kétszázan meg is mutatták tudásukat tegnap a színpadon. Az igazgató büszkén jelentette ki, hogy iskolájuk akkreditált kiváló tehetségpont is, így különös figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra és az utánkövetésre. Büszkék rá, hogy tagjai a Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanácsnak és a Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanácsnak is. Az igazgató emlékeztetett arra, hogy már második éve együttműködést ápolnak a Magyar Táncművészeti Egyetemmel, és nem csak pedagógusaik vehettek részt szakmai továbbképzéseken, de a növendékek is bentlakásos tánctáborban vettek részt Budapesten, ahol betekintést nyertek a balettintézet életébe. Köszöntötte a közönség soraiban ülő Tomcsányi Éva–Wünsch László mester házaspárt, akik a kezdetektől segítették az iskola munkáját.

A bevezető után a Violin dunaújvárosi telephelyein működő kiváló balett-, moderntánc-, társastánc-, kortárstánc- és néptánccsoportok műsorát tekinthették meg a nézők. A rendezvény nyitányát a ba­lett- szakos gárdonyis növendékek adták elő, a táncot Tóth-Varga Zsuzsanna táncpedagógus tanította be. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes legifjabb táncosai, az előkészítő csoport tagjai léptek színpadra. Szőke Genovéva és Suplicz Mihály csoportvezetők munkáját Szabó Dorka segíti. Koreográfiájuk címe: Bújj, bújj zöldág! volt. A folytatásban a modern­tánc- és társastánc-szakos, valamint zumbás növendékeket láthatták a nézők, koreográfiáikat Nagy Noémi készítette el és tanította be. A néptáncosok szólótáncával folytatódott a gála. Turóczi Csenge, Vranyák-Halász Csenge Mezőföldi üveges és ugróst adott elő. A modern­tánc-tanszakos növendékek produkciójának koreográfiáit Tóth-Varga Zsuzsanna, Rozman Ildikó és Szerecz Róbert állította össze és tanította be.

Kortárstánc koreográfiaként a Hamupipőke című mese zenéjére írt táncfantáziát Kiss Angéla és Theisz Zoé duója adta elő, ezt követően Vén Levente világbajnok táncos, majd a vb-re szintén kijutott Tóth Lolita tánca, a 7. osztályosok tánca, végül a ba­lett-modern-kortárs blokk zárásaként Simon Emília Hanna magyar bajnok szólója szerepelt a kínálatban.

A folytatásban a No Control Dance Group Kálmán Károly vezetésével, a Vasas gyermek csoportja Szőke Genovéva és Pásztor Máté vezetésével, a Vasas utánpótláscsoportja Turóczi Rita és Suplicz Mihály vezetésével, a modern­tánc-csoport Kovács F. Ildikó vezetésével, a Tóth-Varga Zsuzsanna és Szerecz Róbert vezette Violin-Gárdonyi díjazott és világbajnok táncosok, Vén Levente és Bornai Andor Márk lépett közönség elé, majd a szokásos össztánccal zárult a nagyszabású gála.