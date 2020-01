A magyar kultúra ünnepén

A magyar kultúra napján, ma este 18 órától ünnepélyes keretek között, a helyi evangélikus templomban adják át a város legrangosabb kulturális elismerését, a Pro Cultura Intercisae díjat. A rendezvényen ezúttal a Magyar Örökség és a Budapest Márka-díjas Szent Efrém Férfikar lép fel.

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, és az utóbbi években Magyarország legnépszerűbb vokális együttesévé vált. Alapítója és művészeti vezetője a Liszt-díjas Bubnó Tamás, Magyarország érdemes művésze.

Az együttes saját rendezésű sorozatai különleges helyet foglalnak el a hazai koncertéletben, és egyben komoly rajongótáborral bírnak: az Orientale Lumen – Kelet Világossága sorozaton 2011 óta a bizánci zene világsztárjai mutatkoznak be a magyar közönségnek a férfikar vendégeiként, a Budapest Music Centerben rendezett koncerten.

A 2006-os lengyelországi fesztiválgyőzelem utat nyitott a nemzetközi koncertéletben való hangsúlyos megjelenéshez is. A kórust nagy hírű fesztiválok kérték fel vendégszereplésre, egyebek között: Aldeburgh Music Festival, Fes Festival of World Sacred Music, Ketevan World Sacred Music Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival, Donaufest-Ulm, MusikFestspiele Saar, Festival de Royaumont, Festival d’Auvers sur Oise, Ravenna Festival, Janacek May Festival, Dvorák Festival.

A férfikar a Visegrádi hangok című műsorukban főként a cseh, lengyel, magyar és szlovák férfikari irodalom összeállításait hallhatják az érdeklődők. A szerdán 18 órakor kezdődő koncertje és ünnepi díját­adóra a belépés ezúttal is díjmentes.