A hősök köztünk járnak

Tavaly volt az első képregénytalálkozó Dunaújvárosban, írtam róla kedvcsinálót és tudósítást is. Akkor azt mondták a szervezők, hagyományteremtő szándékkal csinálják, ami minden bizonnyal sikerült, mert a napokban találkoztam az eseményt hirdető plakáttal. Gyermekkoromban tökéletesen hidegen hagytak a képregények, de mostanra valahogy kezdem megszeretni. Batman és Superman, de még Pókember sem érdekel a mai napig egyáltalán, de vannak hősök, mondjuk a Bosszúállók sorából, akik kifejezetten. Szerintem azért, mert gyarlók. Képesek hisztisek, ügyetlenek, buták, vakmerők, de még alkoholisták is lenni. Gyarlók, szuperképességekkel. Ilyen akarok lenni én is.

Vezető képünk illusztráció.