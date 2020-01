Jön ismét a technikum, valamint elindul a külföldi nyelvtanulást támogató program

Cikkünkben a 2019/2020-as tanév második félévére vonatkozó főbb időpontokat, illetve az oktatásügyet 2020-tól érintő néhány fontos változást foglalunk össze.

Mivel túl vagyunk az első féléven, mind az általános iskolás, mind a középiskolás továbbtanulni szándékozók számára fontos események, határidők jönnek. A nyolcadikosként kilencedik évfolyamra készülő, valamint a fiatalabb, hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba jelentkező diá­kok számára feltétel lehet a részvétel a központi írásbeli vizsgákon. A központi felvételi vizsgákra 2019. december 6-ig kellett jelentkezni, az érintett, kijelölt középiskolák pedig a megyében is január 18-án tartják a központi vizsgát (pótlásra január 23-án van lehetőség). A tanulók február 6-ig értesülhetnek az eredményekről, majd ezek fényében jelentkezhetnek a középfokú iskolákba február 19-ig. Ha az adott középiskola szóbelit is előírt, akkor a meghallgatásokat február 24-e és március 13-a között szervezik meg. Az általános iskolás diákok végül április 30-ig tudhatják meg, hová kerültek be.

Több tantárgyból és ősszel is lehet előre hozott érettségit tenni

A felsőoktatási felvételikkel kapcsolatban aktuális dátum január 9-e, mert a keresztféléves, februárban induló képzésekre jelentkezőknek eddig kell pótolniuk a jelentkezéshez a hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat e képzési formában január 23-án húzzák meg.

A nem keresztféléves, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-e a jelentkezési határidő, s itt is lesz majd alkalom a hiányzó dokumentumok pótlására július 9-ig, a ponthatárokat pedig július 23-án hirdetik ki. Ehhez kapcsolódva: akinek érettségizni kell a felvételihez, az a május 4-én kezdődő érettségi időszakban kezdheti az írásbeli megmérettetéseket.

Előtte viszont jöhet még egy kis pihenés mind az általános, mind a középiskolákban: a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8-a lesz, majd április 15-én kell újra a padokba beülni. A tanév utolsó tanítási napja június 15-e, hétfő.

A 2020-as évben számos változás is életbe lép az oktatásügyben. Az egyik az, hogy az iskolaérettség megállapításáról most már az Oktatási Hivatal dönt. Idén január 1-jétől csak a szülők kérelmezhetik egyébként tanköteles korú (illetve augusztus 31-ig azzá váló) gyermekük esetében azt, hogy még egy nevelési évig óvodában maradhasson. A kérelmek beadásának határideje 2020. január 31-e. (E témáról korábban részletesen írtunk.) Az óvodakezdésre vonatkozó szabályozás szerint az adott év augusztus 31-ig hároméves kort betöltő gyermeknek legalább napi négy órában részt kell vennie óvodai foglalkozáson. Ez alól felmentés továbbra is kérhető, ám újdonság az, hogy a kérelemről a kormányhivatal dönt, és a felmentés csak négyéves korig adható meg.

A 2020/2021-es tanévtől változik a tankönyvellátás rendje is: a köznevelésben az 1–12. osztályig, valamint a szakképzésben az állam biztosítja a tankönyveket. Így már nem csupán az 1–9. osztályos tanulók kaphatják ingyenesen a könyveket.

Az érettségik kapcsán változás, hogy ez évtől több tantárgyból és ősszel is lehet előre hozott vizsgát tenni. Mostantól tehát azokból az érettségi tárgyakból, amelyek tanítása a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző valamelyik tanévben lezárult, akár a tavaszi, akár az őszi vizsgaidőszakban lehet előre hozott vizsgát tenni.

A felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez vé­gül mégsem tették kötelezővé a középfokú nyelvvizsga megszerzését, ám az továbbra is cél, hogy minél többen vérteződjenek föl idegennyelv-­tudással. Ezért központilag külföldi nyelvtanulást támogató program indult, amelynek révén a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziu­mi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásba kapcsolódhatnak be az első idegen nyelvek célországaiban. Mindez állami finanszírozással történik.

A szakképzésben újabb rendszer lép életbe. Szeptembertől két intézménytípusban tanulhatnak az arra vállalkozók: a technikum ötéves lesz, a szakképző iskolában három évig képzik a diákokat. Aki az előbbit választja, annak egyenes lehet az útja a felsőoktatásba, mert a technikusi vizsga emelt szintű érettséginek felel majd meg. A szakképző iskolákban nagyobb hangsúlyt helyeznek a mesterek pallérozására. A változásokat felmenő rendszerben vezetik be.