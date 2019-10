Új köntöst kapott a hivatal és a szociális intézmény

Két helyszínen is örömteli pillanatoknak, avatási ünnepségnek lehettünk tanúi Mezőfalván tegnap délelőtt. Külsejét tekintve a település két intézménye újult meg az elmúlt hónapokban úgy, hogy közben energetikailag is sokkal jobb paraméterekkel rendelkezik mostantól mindkettő.

Idősek csoportja várta az avatásra érkező elöljárókat, települési és intézményi vezetőket, hivatali dolgozókat az ÖNO-ként ismert mezőfalvi épület előtt tegnap 10 órakor. A helyszínre érkezve örömmel üdvözölték Márok Csabát, a község polgármesterét, aki szintén az üdvözléssel kezdte: köszöntötte az eseményen részt vevő dr. Molnár Krisztiánt, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, valamint Varga Gábort, a körzet országgyűlési képviselőjét.

Elmondta, hogy az épületben jól megfér egymás mellett a szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat központja, valamint az idősek napközi otthona, amelyet napi szinten mintegy húsz helybéli látogat. A TOP keretből elnyert közel 40 millió forint támogatásból valósíthatták meg ennek az épületnek, valamint a polgármesteri hivatalnak az épületenergetikai felújítását. Hozzátéve: mindkét épületre nagyon ráfért a törődés, hiszen az elmúlt 20 évben érdemleges felújítás egyiken sem történt. Mit takar az energetikai fejlesztés?

Kicserélték a nyílászárókat, a falak 15 centiméter kőzetgyapot-szigetelést és kívülről új burkolatot kaptak, a padláson pedig 30 centiméteres az új szigetelő burkolat. Mindkét épületben projektarányosan akadálymentes mosdókat is létesítettek. Márok Csaba elmondta azt is, hogy az önkormányzat az ÖNO esetében a tető felújításával, a hivatal esetében pedig a hozzá csatolt egykori takarékszövetkezeti épület nyílászárócseréjével és hőszigetelésével járult hozzá pluszban a beruházásokhoz. A belső felújítással szeretnék folytatni a munkát.

Dr. Molnár Krisztián jóleső érzéssel sorolta fel, mi minden fejlődött a községben TOP-forrásból, hangsúlyozta: fontos az épületenergetika, de még fontosabb, hogy komfortosabb körülményeket teremtettek. Varga Gábor hangsúlyozta, hogy csak az ő körzetébe 10 milliárd forint TOP-támogatás érkezett, és a Magyar Falu Program keretében is jelentős forrásokra számíthatnak a községek, abból talán lehetőség lesz e két intézménynél az áhított belső megújításra is. Mint mondta: Mezőfalván jó helyre kerültek a fejlesztési források az elmúlt öt évben is.