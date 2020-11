Szoros december lesz a karitatív szervezetnél

Országosan több mint kétszázötven kereskedelmi áruházban szervezett karácsonyi adománygyűjtést az élelmiszerbank a Covid-19-járvány hatásainak enyhítésére.

Három napon keresztül november 27-én, 28-án és 29- én közel 160 településen várták a lakosság élelmiszeradományait, Dunaújvárosban négy áruházban is gyűjtöttek.

A Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete is pályázott a lehetőségre, hogy részt vehessen az akcióban. A szervezet területi vezetőjének Feth Katalinnak a tájékoztatása szerint a munkatársaik a Barátság városrészi Aldiban gyűjthettek adományokat.

– Most is, mint minden évben jelen vagyunk az adventi gyűjtésben, amely a szervezet számára jelentős mennyiségű tartósélelemiszer-adományt jelent majd az önkéntesek közreműködésének köszönhetően. De az idei ünnepek előtti időszak különösen aktív számunkra.

A kórháznál portaszolgálatot végzünk, amelyről már biztosan hallottak vagy esetleg találkoztak is velünk az olvasók. A Magyar Vöröskereszt is bekapcsolódik a Covid-tesztelésbe, így a dunaújvárosi szervezet is. A közeljövőben a katasztrófavédelemmel közösen füstérzékelőket fogunk a rászolrulóknak osztani Kisapostagon és az egyik legemblematikusabb tevékenységünkkel kapcsolatosan a véradók napja alkalmából a jubiláló véradókat köszöntjük majd. De természetesen a szokásos gyűjtési és adományozó munkáknak ilyenkor kiemelt jelentősége van. Tehát úgy is fogalmazhatok, hogy szoros decemberünk lesz – összegezte feladataikat a Magyar Vöröskereszt Dunaújváros Területi Szervezetének vezetője.