Stermeczki András lelkész is a vendégük volt

A Szellemi Emberek Baráti Kör Egyesület július 13-án a dunaújvárosi evangélikus templomban tartotta évzáróját.

Többek között Stermeczki András evangélikus lelkész tartott élménybeszámolót a tíz hónapos németországi tevékenységéről, amikor is baden-württembergben a Körösi Csoma Sándor Program keretében az ottani magyar közösség gondozásával foglalkozott.

Szóba került a Pentele Szakrális Szabadegyetem 2018/2019-es „tanéve” is, és a SZEM Baráti Kör Egyesület tisztújítást is tartott ezen az összejövetelen.

A baráti körnek huszonkilenc egyesületi tagja van, ebből néhányan inkább támogató jelleggel, vagyis a rendszeres munkában nem vesznek részt. Ezen felül még tíz olyan szimpatizánsa van az egyesületnek, akik a SZEM több programján is részt vesznek. Harminc főre tehető azoknak a száma, akik laza, alkalmi jellegű kapcsolatot ápolnak a baráti körrel.

A jelenlévők rendben megtartották a tisztújítást, újra Molnár Józsefet választották meg elnöknek.

Az szezonzáró végén szó volt arról, hogy egyre kevesebb embert érdekel a kultúra, a munkát igénylő közösségi munka, az „érték”, végül is minden, ami „követel”, ami felelősséget ébreszt, ami cselekvésre ösztönöz.

„Nincs értelme sopánkodni, nincs más dolgunk, mint folytatni a példamutatást, megtalálni azokat, akik még fogékonyak, akik befogadóak, akikkel közösséget tudunk vállalni a jövőben is. Ebben a szellemiségben fogjuk folytatni munkánkat a jövőben is” – foglalták össze a résztvevők az elképzeléseiket.