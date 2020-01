Pezsgővel, rakétával

Az indoklás szerint a város anyagi helyzete miatt az önkormányzat ezúttal nem szervezett városi szilvesztert december 31-én.

Ennek ellenére 2019 utolsó napján százak keresték fel a Városháza teret, hogy közösen, kisebb-nagyobb baráti társaságban búcsúztassák a leköszönő évet és köszöntsék az új esztendőt.

Éjfél előtt egyre többen érkeztek a város főterére, ahol a kitartó árusok mellett retródiszkó is várta a szilveszterezőket. Átlépve az új évbe, a magyar Himnusz hangjai után pedig kezdődött a polgárok által spontán rendezett látványos tűzijáték. A legtöbb rakétát vélhetően a Városháza téren elkülönített – polgárőrök átal biztosított – szektorból indították, de lelkesen dolgoztak az „amatőr” tűzmesterek a város számos más pontján is, így a víztoronynál és a felső Duna-parti sétányon is. A Fejér Megyei Rend­őrfőkapitányság sajtószolgálatának összefoglalója szerint békésen telt az év utolsó napja.

A rendőrök egy személyt fogtak el és két főt állítottak elő kisebb-nagyobb bűncselekmény elkövetése, vagy annak gyanúja miatt. A járőrök nyolc személynél szabálysértési feljelentéssel éltek. A megye közútjain az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel végződő közúti közlekedési baleset történt, anyagi kárral járó baleset nem jutott a rendőrség tudomására.