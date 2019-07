Nyáron is életmentő a szén-monoxid-érzékelő

Az elmúlt napokban kétszer is szén-monoxid-érzékelő riasztása miatt hívták ki a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat a megyeszékhelyen.

Mindkét lakásban a meleg vizet biztosító készülék működése közben áramlott vissza a mérgező gáz a lakótérbe. A szén-monoxid-érzékelők időben figyelmeztették a lakókat a veszélyre, így senkinek sem esett baja.

Egy öreghegyi családi házba a szén-monoxid-érzékelő sípolására ért haza a tulajdonos gyermekével június 26-án este. A pincében a vízmelegítőnél jelzett a berendezés. A lakók kinyitották az ablakokat, a gázt elzárták és a 112-es egységes segélyhívón kértek segítséget. A tűzoltók mérései igazolták a mérgező gáz jelenlétét.

A Móricz Zsigmond utcában egy szuterénlakás fürdőszobájában – nyitott ablaknál – is jelzett a szén-monoxid-érzékelő június 27-én délben Székesfehérváron. Egy édesanya éppen fürdővizet engedett a kisbabájának, amikor sípolni kezdett a készülék. A tűzoltók a meleg vizet is biztosító, nyílt égésterű kombi gázkazán újra indítása után emelkedő szén-monoxid-koncentrációt mértek. A katasztrófavédelem mindkét esethez a gázszolgáltatót is értesítette.

Sokan tévesen a fűtési szezonnal hozzák kapcsolatba a szén-monoxid kialakulását, holott létrejöttének kockázata egész évben fenyeget. A mérgezéssel járó esetek fele a fürdőszobában történik. Az otthoni fürdők és zuhanyzók általában kis méretű helyiségek, ezért kevés bennük a levegő is. A nyílt égésterű vízmelegítők, kazánok, cirkók, bojlerek működés közben elhasználják a fürdőszoba levegőjét. Aki zárt ajtó mellett sokáig engedi a meleg vizet, és nincs semmilyen szellőzés a helyiségben, az életével játszik. A víz melegítése során mérgező gáz is keletkezik, ha nem biztosított a levegő cseréje, akkor a felhalmozódó szén-monoxid veszélyes helyzetet teremt, magas koncentrációban egy-két percen belül halált okoz. Miután színtelen és szagtalan, ezért lehetetlen érzékelő nélkül észrevenni.

A nyári hőségben a kémények huzathatása megszűnhet, akár a visszájára is fordulhat, ezért fontos, hogy minden olyan háztartásban, ahol nyílt égésterű, gázüzemű fűtőberendezés működik, legyen szén-monoxid-érzékelő.

Ezen a linken érhető el az érzékelők pozitív és negatív listája:

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/hirek/4079-vege-a-futesi-szezonnak-de-a-veszely-nem-mult-el