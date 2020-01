Molnár Tibort támogatja az adonyi és rácalmási vezetés

Az országgyűlésiképviselő-választáson körzetünkben Fidesz támogatottsággal induló független jelölt, Molnár Tibor közösségi oldalán azt írja, hogy a célja megválasztása esetén „hidat” képezni a körzetben lakók és a kormányzat között.

A jelenlegi iváncsai polgármester saját tapasztalatából is jól tudhatja, hogy a vidéki embereknek mennyire fontos a figyelem, és a jól működő parlamenti képviselethez elengedhetetlen a helyi problémák pontos ismerete is, ezért személyes egyeztetésre indult a körzet településeinek első embereihez. Január 3-án Adony városában, Ronyecz Péter polgármesterrel találkozott Molnár Tibor országgyűlésiképviselő-jelölt.

– Nagyon régi ismeretség köt össze Péterrel, ennek köszönhetően a találkozó baráti hangú volt, de mégis fontos, kiemelt jelentőségű kérdéseket is érintett – írta Molnár Tibor.

Adonyban is elsődleges feladat a belterületi utak és járdák felújítása és építése, ez az a terület, ahol bőven van még tennivaló.

Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik a háziorvosi és a védőnői szolgálati lakás kialakítása.

Mindenképpen ebben a ciklusban szeretnék megépíteni a Bocskai és a Rózsa utcában a szennyvízcsatornát, ahogy rövidtávú cél a lehető legtöbb parkoló kialakítása is – részletezte a megbeszélésen elhangzottakat az aspiráns.

A települési feladatokon túl egyéb, térségi fejlesztési kérdésekről is szó volt. Az Adony–Perkáta közötti út felújítása, csúszásmentes kopóréteggel történő ellátása a közlekedés biztonságát növelné. Régi terv az Adony–Velence közötti útszakasz felújítása az autópálya körforgalomtól a 6-os útig, ahogy az átmenő forgalom csökkentését szolgálná az Adonyt délről elkerülő út megépítése is.

– Meggyőződésem – hangsúlyozta a fideszes támogatottságú térségi parlamentiképviselő-jelölt, hogy ezek olyan célok, amelyek egyrészt valós igényeket elégítenek ki, másrészt az adonyi lakosok mellett több település érdekét is szolgálnák. Abban az esetben, ha a választóktól lehetőséget kapok, minden eszközzel azon leszek, hogy hazai és uniós források bevonásával ezek a tervek mielőbb megvalósuljanak.

Megtisztelő számomra, hogy Ronyecz Péter polgármester teljes támogatásáról biztosított, és arról, hogy megválasztásom esetén is közösen dolgozhatunk majd az egész térség érdekében – foglalta össze adonyi találkozójának eredményét a jelölt.

A térség másik városában, Rácalmáson is járt Molnár Tibor. Schrick István rácalmási polgármester január 6-án fogadta az országgyűlésiképviselő-jelöltet.

– Rácalmás a térség egyik legfejlettebb, és ezzel együtt talán a legvonzóbb települése is. Az vitathatatlan, hogy ennek egyik fő mozgatórugója, hogy itt található a régió egyik legnagyobb üzeme, de úgy gondolom, ez csak az egyik ok. Schrick István polgármester személyében egy olyan ember irányítja Rácalmást, aki tudatos munkával, felelősen gazdálkodva vezeti a várost. Számomra követendő a polgármester munkája, ahogy a település fejlődése is irányt mutathat az egész régió számára – fejtette ki Molnár Tibor.

Molnár Tibor megerősítést kapott abban is a rácalmásiak első emberétől, hogy vannak olyan tervek, feladatok, amelyekért a választók bizalma elnyerése esetén lehet és kell is együtt dolgozniuk.

Elsőként a régi városháza épületének felújítását és átalakítását említette, amely a tervek szerint részben idősek nappali ellátását biztosító intézményként funkcionálna tovább, de a rendőrség és a járási hivatal is méltó módon szolgálhatná ki a lakosságot.

A rácalmásiak polgármestere, Schrick István szerint mindenképpen elsődleges a Rácalmás–Kulcs összekötő út rácalmási szakaszának felújítása, és kiemelt feladat és térségi szempontból is nagyon fontos a Kulcsi Egészségügyi Központ további működése, hiszen ez az intézmény végzi a kisváros egészségügyi ellátásának jelentős részét is.

Molnár Tibor összegzése szerint meg kell találni a lehetőséget az egészségügyi központ további működtetésére, és ígéretet tett, megválasztása esetén a Rácalmást érintő fejlesztési elképzelésekben együtt fog működni a rácalmásiak érdekében.

Végül a parlamentiképviselő-jelölt köszönetét fejezte ki a rácalmási polgármesternek, hogy méltónak tartja arra, hogy a térség többi településével együtt Rácalmást is képviselje. Egyúttal a település lakóitól is bizalmat kért, hogy országgyűlési képviselőként támogassák a jövőbeli közös munkájuk és Rác­almás további fejlődése érdekében.