Minden apró szemre vigyáztak a szárítóüzemben a dolgozók

A szárítóüzemek a félévig tartó sikeres idény rohammunkával bizonyíthatják a felkészültségüket. Nagykarácsonyban is szorgos munka folyt. A tavasztól télig tartó munkálatok jó eredménnyel zárultak. A rájuk bízott termés a kívánt állapotban került a feldolgozók és a termelők raktáraiba.

A Nagykar Kft. szárítótelepén jártunk, amely szervesen egybeépült a vetőmagüzemmel. Az igazán érdekes tevékenység titkaiba Fülöp Lajos, a létesítmény vezetője avatott be bennünket.

– Mit gyártanak?

– A megfelelő izolációval, főképp kalászosgabona-vetőmagot termeltettünk. A bejövő termést megtisztítjuk, méret és fajsúly szerint osztályozzuk. Fajtakeverés nélkül, nagy tisztaságú 99,99 százalékos magot hozunk belőle létre. Ezt utána csávázzuk, kívánság szerint különböző méretekben zsákban, vagy „big bag”-ben egalizáljuk. Mellette hatósági bizonyítvánnyal is ellátjuk, ami tartalmazza a fajsúlyát, a csíra százalékát. Erre azért van szükség, hogy a gazdálkodó tudja, hogy egy hektárra mennyit kell vetnie belőle. Azokkal a nagy vetőmagtermeltetőkkel állunk szerződésben, amelyek ezen a területen Európában is vezetőnek mondhatók. A földrajzi közelségük miatt főleg a martonvásári fajtákkal foglalkozunk. A mennyisége több ezer tonna évenként.

– A felelős munka már a mezőgazdasági területeken kezdődik?

– Pontosan! Az időjárási viszonyoktól függetlenül nem véletlenül látni akár a borsóföldön, vagy a búzatáblában sétálni azt a sok szorgalmas asszonyt, akik ott „idegenelnek”. Az azt jelenti, hogy a törzsnövények közül kimagasló, vagy azoktól eltérő töveket kézzel kihúzkodják, és zsákokba gyűjtik, hogy véletlenül se porozódjon be a homogén vetőmagállomány a nem kívánt fajtákkal. Erre a mai komputeres világban sincs más módszer, mindenütt a világon ugyanígy csinálják!

– Korán kezdődik az éves menetrend?

– Egy rövid felkészülési időnk van az év elejétől májusig. Kedvező időjárás estén ennek a végén már indulhatunk a borsóval. Szinte a teljes fajtaválasztékát termeljük, és abból állítjuk elő a vetőmagot. Amit az üzletekben egy-két kilós zacskókban lehet megvásárolni, azt mi tonnás kiszerelésekben adjuk tovább a forgalmazóknak. Utána főképp a gabonafélék, a búza, árpa és nagy ritkán a tritikálé következik. Rozst már csak kis mennyiségben termelünk és nem minden évben. Utána egy nagyon rövid ideig a repcét és a napraforgót fogadjuk. Az előző években rengeteg mustárt, facéliát (a mézontó füvet), valamint olajlent, sáfrányos szeklicét, ánizst, paprikát és más nagyon érdekes terményt is. Tehát nagyon sokféle növény feldolgozására alkalmas a mi gépsorunk.

– A finálét a kukorica beérkezése hozza…

– Mivel ezt nem vetőmagnak termesztették, egyenesen a szárítóba kerül, hogy a magasabb víztartalmát 12 százalékosra csökkentve, a raktározhatóság állapotába kerüljön a termés. Ilyenkor a kisebb esők sem állítanak le bennünket, hiszen az a csapadék, csak egy felületi nedvességet okoz, amitől könnyen megszabadíthatjuk a kukoricát. A mag víztartalma a fontos, azt kell a szükséges szintre beállítani. Volt olyan év is, amikor már a hó alól kellett betakarítani, de az idei időjárás ebből a szempontból kedvező volt, novemberben lezárulhatott ez a munka is.

– A munkafolyamatok?

– A termés emberi kéz érintése nélkül kerül a szárítóba. A kombájnokból traktorok fuvarozzák be az üzem területére, és a soron következő munkafolyamatok is teljesen gépesítve vannak. Az első fázisban a tisztító dobba kerül, ugyanis anélkül a felületén lévő szennyeződések miatt a tárolás során befülledne és tönkremenne. Onnét már csak mag jut tovább a szárítóba (ami földgáz fűtésű berendezés), majd a tárolási helyére. A beraktározott termést nem közvetlenül használják fel, hanem a feldolgozó különböző adalékok felhasználásával készít belőle egy megfelelő összetételű takarmányt. A mi kukoricánkból kizárólag állati eledel készül.

– Itt az üzemben nem tartanak vakációt?

– Bár az alaptevékenységekkel leállunk, de ezekben az üzemekben az új termés beérkezéséig is rengeteg munka akad. Szinte az egész berendezést szét kell szedni, a szükséges alkatrészeket cserélni kell, ilyenkor következik a karbantartás. Akár tízezer tonna mag is átmegy rajta, és az bizony nyomot hagy maga után. Élvezetes feladat, mert minden nap új kihívásokat jelent a számunkra.

– Aki az összes folyamatot kézben tartja: Baksa Ferenc a szárítóberendezés kezelője már tizennégy éve végzi ezt a felelősség teljes munkát. Mellette a telephelyen előforduló mindenféle feladatban is mesternek mondható…

– Ennek a munkának az ellátásához egész nap figyelni kell valamennyi munkafolyamatra. A beérkező mag víztartalmát azonnal megmérem, mert a gépeket ahhoz kell beállítani, és a működésüket összehangolni. Bár az egészet egy automatika irányítja és felügyeli, de azért figyelemmel kell kísérni, hogy ha gond van, azonnal közbe lehessen avatkozni. Ez egy jól működő szerkezet, számíthatunk rá.