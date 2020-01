Mesemondók a gyermekek lelki gyógyulásáért

Országszerte várják azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, akik meseolvasással segítenék kórházban fekvő beteg gyerekek gyógyulását.

A K&H Csoport társadalmi felelősségvállalásának szerves részeként 2004 óta kiemelt figyelemmel kezeli a gyermekegészségügyet, így kíván hozzájárulni, hogy a jelen és a jövő társadalmának tagjai egyaránt teljes életet élhessenek. A K&H gyógyvarázs fennállása óta 430 kórház és mentőszolgálat munkáját támogatta műszerekkel és berendezésekkel, összesen közel 646 millió forint értékben.

A program indulása óta törekszik arra, hogy az anyagi támogatás mellett hozzájáruljon a beteg gyerekek lelki gyógyulásához is.

A K&H gyógyvarázs mesedoktorok programot 2013 augusztusában hirdették meg a nagyközönségnek.

Az elmúlt öt évben több mint 50 ezren regisztráltak a weboldalon, jelezve, hogy szeretnének önkéntes mesedoktorok lenni. Segítségükkel pedig több mint 17 ezer személyes meseolvasás valósult meg. A személyes meseolvasás mellett a weben keresztül is szórakoztathatják a gyerekeket, hiszen a beküldött videók felkerülnek a gyógy­varázs YouTube-csatornájára, ezek 47 gyermekosztály kis betegeinek okoznak örömteli perceket. Ha ön is szeretne mosolyt csalni a kicsik arcára, válassza ki kedvenc meséjét, kapcsolja be telefonját, webkameráját vagy fényképezőgépét, és indulhat a felvétel! Személyes és webes meséikkel eddig több mint 104 ezer gyereket örvendeztettek meg!

A gyógyvarázs mesedoktorok akciójához bárki jelentkezhet a weboldalon (https://www.khgyogyvarazs.hu/szemelyes-meseolvasas) keresztül, az egyetlen feltétel, hogy legalább 14 éves legyen. A honlapon az érdeklődők megnézhetik a mesedoktorokat fogadó kórházak listáját, valamint kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb időpontot. Jelenleg 12 megye 24 kórháza várja a felolvasókat, a lista folyamatosan bővül.