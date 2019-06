Látogatói rekord, elégedett fellépők, boldog közönség

Az idei, 11. DUDIK volt minden idők legerősebbike. A megszokottal ellentétben a hétköznapok is nagyon erősek voltak, de azért a szombati látogatottság toronymagasan kiemelkedett. Számvetés következik a város saját popfesztiváljáról.

Arnold Miklós főszervező azt mondta, elégedettek lehetnek a fesztivál eredményeivel. A látogatói napi átlag 3500 fő körül mozgott, összesen pedig 14 ezer fő bulizott az alsó Duna-parton a négy nap alatt.

„Az a tendencia, hogy a hétköznapok kicsit gyengébbek és péntek-szombatra indul be a buli. Ám most minden nap sokan látogattak le a fesztiválra. Pénteken voltak kicsit kevesebben, viszont ők tovább is maradtak bulizni”. – mondta a szervező. Negatív visszajelzés eddig nem érkezett hozzájuk, a közönség jól szórakozott, a fellépők elégedettek voltak a helyszínnel és a rajongókkal, a vendéglátó egységek pedig a fogyasztással. „A DUDIK elején jelezték a lakók, hogy nagyon felhallatszik a zene. Ezen rögtön dolgozni kezdtünk és végig alacsonyabban tartottuk a hangerőt. Ez pénteken nem volt egyszerű a hajnalig tartó szabadtéri parti mellett, de megoldottuk” – teszi hozzá.

A legnagyobb nehézséget a forróság jelentette, a kánikula mindenkit megviselt, így természetesen a szervezőket is. A közönségnek emellett a szúnyogokkal is meggyűlt a baja. Noha a start előtt kétszer is végeztek irtást, az áradás miatt megszaporodott szúnyogmennyiség ellen nagyon nehéz érdemben felvenni a harcot.

A Majka-mizéria is okozott fejfájást a szervezőknek, nem volt egyszerű azonnal fellépőket találni helyette. Mivel a formáció Majka betegsége miatt mondta le a koncertet, ezért kártérítést nem kapott a ­DUDIK, viszont a fellépés költségét visszakapták a szervezők. „Ez az összeg viszont nem állt távol attól, amit a hirtelen jött felkérés miatt ki kellett fizetni.” – árulta el a főszervező. Most pihennek kicsit, aztán októbertől szervezni kezdik a 2020-as fesztivált, év végére pedig összeáll a program.