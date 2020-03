Közösségi munka mindenek felett Alapon

Az Alapi Polgárőr Egyesület 2005-ben alakult meg. Az azóta eltelt sokrétű munkáról beszélgettünk Rompos Mihály elnökkel és Rompos Mihályné egyesületi titkárral.

– Igazi közösség a miénk, amely lehetővé teszi sokrétű feladataink mindennapos ellátását. Jelenleg 22 tagunk van – hangsúlyozza Rompos Mihály elnök.

Az Alapi Polgármesteri Hivatallal együttműködési megállapodást kötöttek. Anyagilag is támogatja a polgármester és a testület a tevékenységüket. Autót is vásárolt részükre a hivatal, amit egészen addig használtak, amíg az OPSZ pályázatán sikerült elnyerniük egy Suzuki Vitara terepjárót, olvasható a feol.hu cikkében.

A szolgálati gépkocsi mellett az alapi polgárőrök természetesen a saját autóikat is használják járőrözésre, mivel nagy a község külterülete. A tanyákon vállalkozók és idős, egyedülálló emberek élnek. Ezért nagyon örülnek a rendszeres ellenőrzésnek, a látogatásoknak. A gazdálkodó vállalkozók anyagilag is hozzájárulnak a benzinköltségekhez.

Az egyesület együttműködési megállapodást kötött az Alapi Értelmi Fogyatékkal Élők Intézményével is. Számos esetben a polgárőrök találták meg az intézetből elkóborolt lakókat. Ezenkívül rendszeresen meglátogatják őket, részt vesznek a közösségi eseményeken is. Karácsonykor és az ünnepeken megajándékozzák őket. Egy tűzesetnél is gyorsan reagáltak a helyi polgárőrök és a helyszínre siettek, segítettek.

Rompos Mihályné titkár hozzáfűzi:

– Havonta 22 éjszakai szolgálatot teljesítünk. Ugyancsak fontos a különböző rendezvények biztosítása. Az új tanév kezdetekor egy hónapig látunk el szolgálatot az általános iskola környékén.

A Rompos házaspár 42 éve él boldog házasságban. Márti tréfásan hozzáteszi: – Mi szó szerint a nap 24 órájában együtt vagyunk, mivel a polgármesteri hivatalban is négyórás munkaidőben dolgozunk, a polgárőrségi tevékenységünk mellett.

Márti tősgyökeres alapi. A titkári teendőket azért vállalta el, hogy még jobban tudjon segíteni férjének a sokrétű polgárőrségi munkában. Az összefogás jó példája, hogy a polgárőrségnek térítésmentesen könyvel Balogné Gyökér Szilvia, akinek könyvelői irodája van. Örömmel vállalta, hogy segít a gazdasági munkában. Így azután jó kezekben van a pénzügyi adminisztráció is.

A polgármesteri hivataltól két és fél éve kaptak egy önkormányzati ingatlant is, amelyen egy családi ház található. Vállalkozók segítségével felújították a házat, amely a polgárőrség otthona lett.

A titkár vezetésével kertészkednek is az ingatlanon, beneveztek az ország Legszebb Kertje mozgalomba is. Bálint gazda adta át részükre az elismerő oklevelet, kiváló munkájukért. A megtermelt zöldségféléket hasznosítják a közösség javára. Ugyancsak hagyomány már náluk, hogy az egyik állattartó gazda jóvoltából minden évben megtartják a disznóvágást is. Közösen munkálkodnak a sertés feldolgozásában, igazi falusi ízek szerint töltik a kolbászt, hurkát, a disznósajtot.

Öt évvel ezelőtt az Alapi Polgárőr Egyesület adott otthont a nagy sikerű Fejér Megyei Polgárőr Napnak is a vadásztanyán. Augusztusban részt vesznek a hagyományos vadásznapon is.

Jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi körzeti megbízott rend­őrrel, közösen járőröznek a faluban. Az Alapi Általános Iskolával is együttműködnek, közösen részt vesznek a hulladékgyűjtési akciókban, meghívják a gyermekeket rendezvényeikre. Segítenek az iskolakerülő diákok felkutatásában is.

Karácsonykor 12 alapi nagycsaládnak gyűjtöttek játékokat, élelmiszert. A dobozokat nagy örömmel fogadták a hátrányos helyzetű családok. Márti megemlít egy esetet, amikor is bőrfocival ajándékozták meg az egyik futballrajongó fiút. Azóta is nagyokat köszön a tanuló, ha meglátja őket.

Több esetben segítettek bajba jutott embertársaikon is. (például az egyik idős asszony elcsúszott az udvarán, bordája törött, nem tudott felkelni. Az egyik polgárőr lett figyelmes a kiáltására, hogy segítséget kér.) Azonnal kihívták a cecei orvosi ügyeletet, a doktor azután ellátta a beteget. Más alkalommal is segítettek az egyik falusi embernek.

Az elnök és a titkár is nagy gondot fordít a továbbképzésre, mindketten elvégezték a Polgárőr Akadémiát.Így válik igazi közösséggé az Alapi Polgárőr Egyesület, amelyre bízvást számíthatnak a községben élők.