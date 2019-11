Követendő példa

Megindító, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítvány gondozottjai nem könyöradományt kérnek, szeretnének minden nekik szánt összeg ellenében ők is adni valamit. Valamit, amit ők is el tudnak készíteni. A fiatalok egész évben készítették a terápiás foglalkozásokon az évszakokhoz, az ünnepekhez igazodó formákkal megálmodott hűtőmágneseket, amit egy gyorsétterem árusított, vagy bizonyos értékű vásárlás esetén ajándékba kaptunk, tehát lényegében megvásároltunk. De a jószolisoknak ez sem volt elég, úgy érezték, így is hálával tartoznak a segítségért. Mi csak sérült emberekként tekintünk rájuk, pedig ezt a tartást és figyelmet eltanulhatnánk tőlük.

Vezető képünk illusztráció.