Kötelező a szájmaszk viselése a Szent Pantaleon Kórházban!

A koronavírus-járvány második hulláma zajlik Magyarországon. Éppen ezért az országos tiszti főorvos teljes körű, az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményére vonatkozóan látogatási tilalmat rendelt el. Dunaújvárosban ezt megelőzve, pár nappal korábban vezették be a látogatási tilalmat a kórházban. A vírus második hullámáról és a kórházlátogatási tilalomról kérdeztük dr. Mészáros Lajost, a Szent Pantaleon Kórház főigazgató főorvosát.

Mint azt a főigazgató elmondta a kórházi látogatási tilalom elrendelésétől függetlenül a betegellátás továbbra is teljeskörűen működik mind a kórházban, mind a rendelőintézetben. A megszokottól annyi eltéréssel, hogy a kórházi ágyak húsz százalékát covidos betegek ellátásra kell fenntartani. Az ágykihasználtságot tekintve normál érték, hogy az intézmény nyolcvan százalékon működik, ettől a kezelésekre való várakozási idő nem nőtt meg a kórházban, ez nem okoz betegellátási zavart. Az jelent némi nehézséget, hogy a lázas betegeket el kell különíteniük, amíg az előírt két negatív PCR-teszt meg nem érkezik, amely igazolja, hogy nem fertőzöttek.

A főigazgató kiemelte, hogy a Szent Pantaleon Kórház még nincs kijelölve Covid-ellátásra, az a megyei kórházban történik egyelőre, de ez a satus quo a betegszámok növekedésével változhat. Azt is elmondta, hogy az egyébként szokásos főorvosi, főnővéri értekezleteket most nem tartják meg, ezek elektronikus levelezés formájában valósulnak meg. A lakosság számára szervezett rendezvényeket sem tartják meg, jelesül a szülésfelkészítő tréning is elmarad, de dolgoznak azon, hogy online közvetítés formájában ezt mégis elérhetővé tegyék az érintett városlakók számára. A tudományos rendezvényeket szintén most szervezik úgy át, hogy azt ugyancsak élő közvetítésen kísérhessék figyelemmel a kórház dolgozói.

Arra a kérdésünkre, hogy a kornavírus-járvány első szakaszában a kórház portájánál felállított szűrősátrat újra kihelyezik-e, azt a választ kaptuk, hogy amíg a betegellátás teljes kapacitással folyik, addig ennek a lépésnek nincs értelme. Kísérők a betegekkel csak indokolt esetben mehetnek be az intézménybe, ezzel is csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. A betegeknek szánt csomagokat, amiket a hozzátartozók szeretnének eljuttatni a kórházban fekvő családtagjukhoz, azokat a portán a személyzet átveszi és átadja az érintettnek. Az apás szüléseket a megfelelő higiénés szabályok megtartása mellett továbbra is biztosítják. A főigazgató kihangsúlyozta, hogy az intézmény területére belépőknek és az ott dolgozóknak egyaránt kötelező a szájmaszk viselése. Ezúton is felhívta a figyelmet arra, hogy a maszk viselése nagyon fontos, mert védi a fertőzés terjesztésétől azt is, aki viseli és azokat is, akik vele egy légtérben tartózkodnak.

Dr. Mészáros Lajos azt is elmondta, hogy a Covid-ellátáshoz szükség eszközök szállítását már megkezdte az Állami Egészségügyi Központ. A kórház húsz betegőrző monitort kap monitorközponttal, de öt intenzív ágy, öt lélegeztetőgép, speciális kórházi ágyak, gyógyszer, infúzió közül már több beérkezett. Az új eszközök összértéke eléri a 100 millió forintot. Korábban az OTP Bank és Humanitás Szociális Alapítvány 75 millió forint értékű orvosi eszközökre biztosított támogatást a kórháznak. A műszerek megérkeztek, amelyekből a kardiológiai, a gasztroenterológiai, általános sebészeti, traumatológiai, urológiai és nőgyógyászati osztály részesül.