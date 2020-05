Kiket veszélyeztet leginkább a vírus?

Az eddig elvégzett 8276 PCR-tesztből kettő lett pozitív a pénteken záruló, csaknem 18 ezer ember bevonásával történő országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálaton – jelentette be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora. Ez az arány biztató a jövőre nézve. A vírus hazai megjelenése óta eltelt idő és tapasztalás viszont már elegendő ahhoz, hogy láthassuk, mely alapbetegségek megléte mellett kik azok, akik igazán a veszélyeztetett kategóriába tartoznak.

A mai napig bezárólag eltelt időről elmondhatjuk, hogy tömeges megbetegedéshullám nélkül úsztuk meg a koronavírus-járványt eddig. Hogy ebben mit hoz a jövő, vagy pontosabban az ősz, azt egyelőre nem tudni.

A kormány óvintézkedései meghozták a várt hatást, az emberek a legtöbb esetben partnerek voltak ebben, ha ez az együttállás később is megmarad, akkor talán megúszhatjuk tömeges megbetegedés és az elhalálozási számok kiugrása nélkül is ezt a kórságot.

Ehhez viszont fontos tudni azt, hogy az eddigi tapasztalatok alapján melyek azok a betegségek, kik azok az ezekben érintettek, akik leginkább ki vannak téve a koronavírusfertőzés egészségre mért hatásainak. Világszerte, így itthon is a daganatos betegek vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve a Covid-19 vírussal szemben. Bár az új koronavírus okozta megbetegedés az esetek 80 százalékában enyhe lefolyású, a 65 év felettiek mellett – életkortól függetlenül – nagyobb kockázatot hordoznak bizonyos krónikus betegséggel küzdők is.

Különösen fontos, hogy óvják magukat a szív- és érrendszeri, keringési, rosszindulatú daganatos, krónikus légúti megbetegedésben, valamilyen anyagcsere-betegségben – diabéteszben vagy máj- és vesebetegségben – szenvedők is. A koronavírussal való fertőződés esetén ugyanis a betegség lefolyása súlyosabbá válhat esetükben, ami növeli annak kockázatát, hogy kórházi, adott esetben intenzív terápiás kezelésre, géppel való lélegeztetésre szorulnak. Közülük szinte mindannyian valamilyen súlyos, krónikus alapbetegségben szenvednek, vagy szenvedtek az elhunytak, s életkoruk átlagosan 75 évnél magasabb – foglalta össze a webbeteg internetes portál témát feldolgozó cikke. Ezért is fontos, hogy mindannyian betartsuk az alapvető óvintézkedéseket, még a „lazítás” utáni időben is, és hogy különösen figyeljünk azokra a hozzátartozóinkra, akik a fentebb felsorolt alapbetegségek valamelyikében érintettek.