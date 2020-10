Kezdődhet az iskola felújítása

Négyéves folyamat és kitartó munka gyümölcse érett be Kulcson. A település kormányzati támogatási kérelmet nyújtott be a helyi általános iskola felújítására, amellyel kapcsolatban pozitív döntés érkezett a napokban.

A közlönyben az olvasható, hogy a kormány egyetért az iskola fejlesztésére irányuló beruházás koncepciójával, és az előkészítési fázisaira összesen 25 millió forint forrást biztosít azzal, hogy azokat legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani.

Először Jobb Gyula polgármestert kérdeztük a jó hírről. – Nagy öröm ez a kulcsiaknak, és régen várt jó hír ez számomra is. Hiszen személyes vezetői célom volt a település érdekét képviselve a támogatás elnyerése, hogy a kulcsi diákok méltó körülmények közé mehessenek az iskolába nap mint nap, ezért minden lehetségeset megmozgattam képviselőtársaim segítségével.

A kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI bővítéséhez szükséges állami támogatási kérelem benyújtásához még az előző önkormányzati ciklusban végeztük el a település vezetésével a felmérést, és készíttettük el a szükséges tervdokumentációt az önkormányzat saját költségén.

Majd kormányzati támogatási kérelmet nyújtottunk be az általános iskola felújítására 700 millió és 1 milliárd forint közötti összegre. A kitartó munka és lobbizás meghozta a várva várt eredményt, most elkezdődhetnek az előkészítő munkák.

– Október 23-án az ünnep tiszteletére Orbán Viktor miniszterelnök jóváhagyólag aláírta a településünk jövőjét meghatározó dokumentumot, amelyről a napokban már olvasható a Magyar Közlöny hasábjain a határozat – mondta el Jobb Gyula. Majd így folytatta a polgármester: – A családok helyzete a magyar kormány programjában is fajsúlyos szerepet kap, és tavaly ősszel dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos is támogatásáról, illetve a térség vezetése támogatásáról is biztosította a kulcsiakat. Ezért az iskola bővítésére tett erőfeszítéseink tekintetében mindvégig bíztam a pozitív elbírálásban. Szeretném köszönetemet kifejezni a magam és valamennyi kulcsi nevében a településünkre irányuló figyelméért Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, Magyarország Kormányának, dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztosnak a segítségéért, dr. Dorkota Lajosnak, hogy érdekünkben élt a választókerületi elnök befolyásával, továbbá a tankerület részéről Szilá­gyiné Németh Saroltának, az említettek mindent megtettek azért, hogy ez az álom valóra váljon – mondta el Jobb Gyula polgármester.

Megkérdeztük a jelenleg is az iskolába járó diákok szüleinek véleményét:

– Eszter, a kisebbik gyermekem az iskolába jár. Láttuk, hogy mennyit küzdött elsősorban az önkormányzat előző vezetése és az igazgatók. Nagyon örülünk kulcsiként, és szurkolunk a családommal a sikeres megvalósításért – mondta el Polányi Tamás.

– Három fiam van. Közülük ketten a suliba járnak. Így az iskola a családban központi téma. Nagyon hálás vagyok a gyerekeink miatt a támogatásért – nyilatkozott Létay-Kerékgyártó Ildikó.

– Ideje volt már, nagyon ránk fér a bővítés. Hiszen most előfordul, hogy a furulyaóra a tanáriban vagy az udvaron van. Még a faluházban is tanítás folyik – mondta el Vékei Mária.