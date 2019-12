Karácsonyfa miatt égett ki egy szoba Székesfehérváron

A lakástüzek megelőzésére hívta fel a figyelmet bemutatóján a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság december 19-én délelőtt Székesfehérváron.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Télen duplájára emelkedik a lakástüzek száma. Ennek az az oka, hogy ilyenkor többet tartózkodunk otthon, többet főzünk, hosszabb ideig kell világítani, fűtünk, és a karácsony előtti készülődés, a konyhai sütés-főzés, valamint az ünnepi dekoráció, a lámpafüzérek meghibásodása is tüzet okozhat. A statisztika szerint negyvenöt percenként kigyullad egy lakás az országban, holott ezek a tűzesetek egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek.

A bemutató előtt a tűzoltók nappalinak rendeztek be egy fémkonténert, majd az ott elhelyezett karácsonyfát meggyújtották. A tűz a fenyőről pillanatok alatt átterjedt a bútorokra. A járókelők, a bemutatóra érkező óvodás és iskolás csoportok jól megfigyelhették a tűz pusztítását, azt, hogy néhány perc alatt hogyan borítanak el mindent a lángok, és hogyan tud megsemmisülni egy átlagos nappali. A tüzet a székesfehérvári hivatásos tűzoltók fojtották el, miközben a lakástüzek megelőzéséhez hasznos tanácsokat halhattak az érdeklődők.

Az ünnepi időszakkal összefüggő tűzesetek kiváltó oka leggyakrabban az, hogy az égő gyertyákat gyúlékony anyag közelében helyezik el, vagy megfeledkeznek ezekről a gyertyákról, amelyek leégnek, és meggyújtják a környező dekorációt. A lángok a különböző textíliákon, függönyön keresztül átterjednek a helyiség más berendezési tárgyaira. A karácsonyfán semmi esetre se gyújtsunk gyertyát, és a csillagszórók használata sem javasolt, különösen szilveszter után, amikorra már a fenyők a meleg szobai hőmérsékleten kiszáradnak. A lámpafüzérek elektromos meghibásodása is tüzet okozhat, a száraz fenyő ilyenkor pillanatok alatt lángba borul. Ezért fontos, hogy csak ellenőrzött műszaki állapotú fénydíszítést használjunk. Az adventi koszorúk, amelyek jellemzően könnyen éghető anyagokból készülnek, továbbra is odafigyelést igényelnek.

Gyakori, hogy a konyhában készülő étel többet időzik a sütőben és a tűzhelyen, mint ahogyan azt a recept írja. A Fehérvári Tűzoltó Egyesület ezért azt is bemutatta, hogy mi történik akkor, ha valaki a tűzhelyen felejt egy olajjal teli serpenyőt, és az így keletkező tüzet megpróbálja vízzel eloltani. Az étolaj háromszáz Celsius-fok felett már meggyulladhat, az ilyen tüzeket viszont szigorúan tilos vízzel eloltani. Ha valaki megpróbálná, az nemcsak az egész konyháját, hanem önmagát is komoly veszélybe sodorná, hiszen ha az égő étolaj vízzel keveredik, egy több méter magas tűzgömb keletkezik. Ilyen esetben egész egyszerűen egy fedővel kell lefedni a serpenyőt, és el kell zárni a tűzhelyet. Annak érdekében, hogy ne feledkezzünk el a hosszabb ideig készülő ünnepi süteményről, vacsoráról, állítsuk be például a telefonunkat emlékeztetőre.

A nagyobb lakástüzek egy otthoni füstérzékelővel megelőzhetőek, hiszen ezek a készülékek a tűz kialakulásának legelején, a füstöt észlelve hangosan sípolnak, figyelmeztetve a lakókat a veszélyre. A kisebb területet érintő, kezdeti tüzek pedig akár egy otthonunkban tartott porral oltó tűzoltó készülékkel elolthatóak.