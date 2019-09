Autós szemmel is jövőbe nézhetünk városunkban

Autós szemmel is a jövőbe nézhetünk egy nagyszerű rendezvénysorozat, az EWAVE eMobility show és országos elektromosautós-találkozó programjainak a segítségével, mégpedig Dunaújvárosban a Városháza téren, szeptember utolsó hétvégéjén, péntek dél­előttől vasárnap délutánig.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával megvalósuló eMobility Show-n az érdeklődők megismerhetik az elektromos járművek használatnak jelenlegi és a jövőbeli közlekedésbeli és környezetvédelmi jelentőségét.

Dunaújváros a mintarégió

A rendezvény fontosságát jelzi, hogy a tervek szerint részt vesz rajta dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntarthatóságért felelős államtitkára, dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Fejér megye és Dunaújváros díszpolgára, dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térségének ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa, valamint Cserna Gábor, Dunaújváros MJV polgármestere is.

A Dunaújvárosi Egyetemen legutóbbi tudományos hetén tartott előadásában dr. Galambos Dénes kijelentette, a magyar gazdaság és a térség sikere a következő években azon múlik, sikerül-e a minél gyorsabb átállás az új korszakra, amelyet a digitalizáció, az önvezető járművek, az elektromobilitás és ehhez kapcsolódó ágazatok térnyerése fémjelez. Kiemelte, Dunaújváros elektromobilitási mintarégióként szerepel a kormányprogramban, és a projekt előkészítésére 1,3 milliárd forintot biztosítottak.

Cserna Gábor hozzátette, Dunaújváros modern ipari várossá tétele – mivel egy régi szocialista iparvárost kell modernizálni – a kormány számára becsületbeli ügy. Mint mondta, ennek szellemi bázisa – a régió tudásközpontjaként – az egyetem.

Az elektromobilitás helyi zászlóvivője

Az Autó Máté Kft. Dunaújvárosban 2008-tól nyitotta meg Márkakereskedését és Márkaszervizét. Ezúttal Máté Márton gépészmérnökkel, a cégcsoport vezetőjével, mint az EWAVE eMobility show és országos elektromosautós-találkozó itteni programjainak elkötelezett támogatójával beszélgettünk.

– A program szeptember utolsó hétvégéjén, a Városháza téren lesz szeptember 27-28-29-én, péntek délelőttől vasárnap délutánig. A célunk, hogy ebben a három napban a szakmán kívülieket és a fiatalokat ellássuk az erről a technológiáról szóló információkkal. Szeretnénk őket segíteni a ráhangolódásban erre az új dologra, és abban, hogy alaposabban megismerkedhessenek vele. Szívesen felvállaljuk, hogy ez egy pozitív tudatformálás.

– Minden generációt szívesen látunk a rendezvényen, hiszen a ránk váró változás mindnyájunkat érint. Jöjjenek el az óvodásoktól az egyetemistákig, az alkalmazottaktól a vezetőkig minél többen, hogy testközelből szerezzenek tapasztalatot az elektromobilitásról.

– Egy komoly kiállítást és egy show-t hozunk ide, amiben a seg­way, a roller, a gokart és természetesen az autók egyaránt láthatók és kipróbálhatók.

A saját beruházás átadása

– A programsorozat nagyon komoly műszaki tartalommal bíró töltőberendezés (amelynek az egész környéken sincs párja) üzembe helyezésével, és a felhasználóknak való átadásával kezdődik a cég helyi szalonjában, szeptember 27-én, pénteken kilenc órakor. Az eseményekről a Petőfi Rádió reggel hattól délelőtt tízig élőben tudósít. A további programok a város főterén és az ott felállított színpadon zajlanak. Ezen a helyszínen az érdeklődők az elektromobilitásról, nem szakembereknek szóló előadásokat hallhatnak. Az új információkat összevethetik a valóságos járművekben szerzett tapasztalataikkal. Tesztjátékokkal várjuk a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt.

Váltás a jövőnk érdekében

– Sajnos városunk levegője szennyezett. Ez kifejezetten indokolja, hogy e program keretében is hozzájáruljunk a szennyeződések csökkentéséhez. Nélkülözhetetlen a fejlesztés, az ilyen meghajtású autóbuszok, valamint a helyi szállítási feladatok ellátásához szükséges járművek üzembe helyezése. A tervek végrehajtásához a járműpark beszerzésére és az azt kiszolgáló infrastruktúra kiépítésére, és a szakemberek képzésére is szükség van. Az infrastruktúrában a töltőberendezések, a garázsok és a szerviz épületek megépítésére kell gondolni. Erre az előrelépésre mi már felkészültünk. A szalonunk melletti műszaki bázisunkat már ennek a technológiának a kiszolgálására is alkalmassá tettük.

A szakképzésről

– A kollégáink az ehhez a forradalmi technikai váltáshoz illeszkedő továbbképzéseken vesznek részt már a napjainkban is. Ennek a része a nálunk már működő, Genius Loci díjat elnyerő Ford karrierprogram, amelyben már a jövő kihívásaira készítjük fel a fiatalokat. A rangos elismerést a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, az üzleti vállalkozások a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit ismeri el.

Közösen a riválisokkal

– A konkurenseket is meghívtuk erre az eseményre, hogy ők is mutassák be az elektromos autós kínálatukat. Hogy miért? Egyrészt vannak a szakmának tisztességes szabályai, az életnek pedig meg van a realitása. Az ügyfélnek pedig meg van a szabadsága, hogy válasszon.

– Valószínűleg számos e témát érintő szakmai kérdés fogalmazódik meg bennük. Én biztosan ott leszek, hogy válaszoljak rájuk, és azzal segítsek nekik eligazodni ebben a világban. Annak fogunk örülni, ha minél többen be akarnak ülni a gépkocsikba, hogy ki is próbálják azokat. A puding próbája az evés.

Hol tartunk?

– Hogy hol képzeljük el az elektromos autók pozícióját a világban? Azt gondolom, hogy 2021-22-ben nagy és sikeres fordulat áll majd előttük. Már ott állnak a kapu előtt, és hamarosan begurulnak ezek az autók az udvarunkba!

Az EWAVE eMobility show

– Kellemes, látványos, játékos és szórakoztató programokkal járulunk hozzá az elektromobilitással kapcsolatos pozitív viszonyulás formálásához. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Modern Városok Program keretében Dunaújváros elektromobilitási mintarégióként szerepel. Ez a rendezvény a téma iránt érdeklődők mellett megszólítja az egész hazai elektromos autós közösséget. Találkozhatnak az új trendekkel, fejlesztésekkel, a töltő gyártókkal, az új modellekkel. A három nap alatt egy elektromos autó kiállítás, tesztvezetés, szakmai, intézményi és családi nap, várja az érdeklődőket, ahová a közönség számára ingyenes a belépés.

Az eMobility show mellett az Itthon vagy! és a Szent Mihály napi programsorozatot is élvezhetik a kilátogatók, ugyanazon a helyszínen szombaton és vasárnap!