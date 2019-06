Amit a diákmunkáról tudni kell

Van olyan fiatal, aki pihenéssel tölti a nyarat, más viszont arra szánja a szünidőt, hogy egy kis pénzt keressen. De vajon mire kell ügyelni, ha a tinédzser úgy dönt, hogy munkát vállal?

Sok szülő örül annak, ha a kamasz gyermeke dolgozni akar a nyári szünetben. Hiszen ezzel egyrészt megtanulja a gyerek azt, hogy mennyit ér a pénz, jobban megbecsüli majd, amit a szülei adnak neki. Másrészt tapasztalatot szerez, és talán könnyebben hoz döntést a pályaválasztást illetően. Elképzelhető, hogy rájön, érdemes tanulnia, hogy egészen más munkát végezhessen, mint amit a nyáron csinált. Vagy épp ellenkezőleg, biztossá válik abban, hogy mivel is szeretne foglalkozni.

Persze a munkaerő piac kiismerése a felnőttek számára sem egyszerű, hát még a gyerekeknek. Rájuk is leselkedhet veszély: kevesebb pénzt kapnak, esetleg nem fizetik ki a megérdemelt bérüket, vagy épp nehezebb munkát végeztetnek velük, mint amiben előzetesen megállapodtak. Éppen ezért mielőtt a gyerek munkába állna, nem árt, ha tudja, hogy fontos alaposan körüljárni a témát. Az a legjobb, ha valamelyik iskolaszövetkezeten keresztül vág bele a munkakeresésbe. Emellett utána kell járni annak is, hogy mik a gyerek jogai, illetve/és kötelezettségei, és mivel jár, ha dolgozni kezd. Ami pedig a pedagógiai, nevelési részét illeti, érdemes előre átbeszélni a gyerekkel azt is, hogy a kapott munkabért mire fordíthatja, esetleg tanácsot is adhatunk neki. Ha nagyobb értékű műszaki cikket szeretne venni, felajánlhatjuk, hogy kipótoljuk az összeget. De nézzük a részleteket!

Ki és hogyan dolgozhat?

16 éves korától bárki vállalhat munkát, de 18 éves koráig ezt csak szülői engedéllyel teheti meg. Ha az illető általános, szak- vagy középiskolába jár, akkor az előbbi korhatár 15 évre módosul. Innentől kezdve a gyerek, aki dolgozik, felnőttnek számít, ezért ugyanazok a foglalkoztatási és közteherviselési szabályok vonatkoznak rá, mint bárki másra.

Szerződés a lelke mindennek

Amennyiben a gyerek iskolaszövetkezeten keresztül talál munkát, akkor a cég, ahol dolgozik, nem közvetlenül vele, hanem a munkaközvetítővel fog szerződést kötni. Ennek megvan az az előnye, hogy ők már általában kialakítottak egy jól működő rendszert, így kisebb az esély arra, hogy a gyereket átverjék.

Ha mégis magánúton talál munkahelyet, akkor a szerződés aláírása előtt az adóhivatal oldalán utána kell nézni, hogy mit lehet tudni a cégről. Ha adóhátraléka van, esetleg nem bejelentett alkalmazottakkal dolgozik, akkor semmiképpen sem szabad elszegődni oda, még egy nyárra sem!

Magában a szerződésben mindig szerepeljen a munkabér, a munkaköri leírás és a munkavégzés pontos helye, ideje. Utóbbit törvény szabályozza: 8 óránál többet és éjszaka nem dolgozhat a diák. Aki 4,5 óránál többet dolgozik, annak 30 perc pihenőidő jár – ez 6 óra után 45 percre nő –, vagyis több mint egy felnőttnek. A fizetés mindenhol más, de 800-900 forintos óradíj alá nem érdemes menni. Vannak jobb, gyakornoki pozíciók , ahol ez 1000 forintnál is több lehet. A munkavégzés leteltével feltétlenül el kell kérni az igazolást az ott töltött időről, hiszen a diáknak is el kell készíteni az adóbevallást a következő év elején.