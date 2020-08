Akkor most, hogy is van?

Új energiacímkéket kapnak a háztartási nagygépek márciustól. Legyen az mosó-, mosogató-, mosó-szárító gép, hűtőszekrény, fagyasztó vagy borhűtő, mind új címkét kap, de a TV-készülékeket és lámpákat is érinti a változás. Ami eddig A sok pluszos volt, az új (A, B, C és D) rendszerben már lehet, hogy csak a D minősítést kapja meg. Nem így képzeltem a life long learning, az élethosszig tartó tanulás eszméjét. Ha egyre jobbak, hatékonyabbak az eszközök, nem a besorolás nevét kellene megváltoztatni, hanem a paramétereket. A 10 ezer méteres síkfutás világcsúcsát Paavo Nurmi 30:40,2- vel állította be 1921-ben. Ma ez már 26 perc alatt megy. Akkor most a finn mégsem volt első?

Vezető képünk illusztráció.