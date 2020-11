A vírushelyzet miatt mindig új feladatai vannak az óvodáknál

Hétfőtől megkezdték a központi koronavírus-gyorstesztek végzését a Dunaújvárosi Óvoda dolgozói körében is.

Viszont ettől függetlenül már kellett határozatokat hozni a járványügyi helyzet miatt a tagintézményekben, szinte minden nap új forgatókönyv szerint intézik a feladatokat. Jelentéseket, határozatokat kell írniuk, hogy adott körülmények esetén szünetet vagy csökkentett üzemmódú működést kell-e elrendelni. Mindezekről Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője tájékoztatta lapunkat.

Az idei beiratkozás menete is megváltozott a pandémiás helyzet miatt, a nevelési év kezdetekor pedig szintén szabályokat hoztak annak érdekében, hogy csökkentsék a fertőzés veszélyét. Az óvintézkedések között szerepelt például az, hogy csak maszkban lehetett belépni a tagintézményekbe, idővel aztán már egyfajta zsiliprendszert vezettek be a gyermekek fogadására, és testhőmérséklet-mérést is végeznek. Gyenes Józsefné elmondta, hogy a protokoll szerint, ha egy óvodapedagógus Covid-beteg lesz, akkor az az adott csoport tíz napig szünetel, vonatkozik ez a dajka nénikre és a gyermekekre is, hiszen velük közvetlen kontaktusban voltak. Ha adott intézményben több dolgozó lesz beteg, akkor ott az egész tagóvoda bezár. Ilyen például jelenleg a Napsugár tagóvoda, ahol minden csoportban volt érintett, ezért tíz napra szünetet rendeltek el, és majd jövő héten hétfőn kezdődik meg ott a foglalkozás. A Napsugár ovi esetében a huszonnégy fős kollektívából hatan voltak egészségesek.

Az érintettség egyébként nem jelenti feltétlenül, hogy a dolgozó lett fertőzött, elég csupán, ha a vele egy háztartásban élő személyről derül ki a fertőzés gyanúja, és ekkor már elővigyázatosságból meg kell hozni a szükséges óvintézkedéseket. Jelenleg az Eszterlánc tag­óvodában van még részleges szünet, két óvónő két csoportban volt érintett, ezért ott a paviloni részt lezárták. Az Arany­alma tagóvodában korábban egy csoport volt érintett, viszont ott ügyeletet kellett elrendelni. Ez megint egy más helyzet, ugyanis a szabályok szerint, ha nem lehet biztosítani a megfelelő létszámú személyzetet, akkor is részleges szünetet kell elrendelni. Természetesen szükség esetén ügyeletet biztosítanak a gyerekeknek.

– A szabály szerint nekünk fertőzés esetén értesítenünk kell az illetékes hatóságokat, és az ÁNTSZ javaslatára az Oktatási Hivatal dönti el, hogy részleges vagy teljes bezárást kell-e elrendelnünk. Ezekről aztán értesítjük a fenntartó önkormányzatot – magyarázta Gyenes Józsefné. Ettől függetlenül, a járvány­ügyi ajánlások betartásával színes programokat szerveznek a gyerekeknek.