A vasmű nem tud élni az acélpiaci lehetőségekkel

A World Steel Association (WSA) adatai szerint már ez év augusztusától erőteljes acélfelhasználás-növekedés tapasztalható az európai acélpiacon, ami a nagy felhasználó országok mellett a V4-ek acélgyártóira, köztük Magyarországra is kedvező hatással van. A Dunaferr úgy látszik, jelen helyzetében nem tud élni az acélpiaci ciklus adta növekedés lehetőségével. Az ehhez vezető okokat kerestük.

A nemzetközi acélipari szövetség, a WSA szerint októberben 161,89 millió tonna volt a világ acéltermelése, ami 7 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A koronavírus hatása az év eddig eltelt részében azonban erőteljesen éreztette hatását az egész világon. Az első tíz hónapban a világ acéltermelése 1 milliárd 511 millió tonna volt, 2 százalékkal kevesebb, mint tavaly.

A szervezet adatai szerint 2020 első tíz hónapjában éves összevetésben az acéltermelés Ázsiában 1,4 százalékkal mintegy 1 milliárd 123 millió tonnára emelkedett, az Európai Unióban 16,7 százalékkal, 112 millió tonnára csökkent. Ennek elsődleges oka az EU gépjárműiparának, ­gép-, fémalkatrész és csőgyártásának mélyrepülése, amelyek átlagosan 15 százalékkal csökkentették acélfelvásárlásukat. Ugyanakkor az EU acéliparának legnagyobb felhasználója az építőipar, amely csökkenése az egész évet tekintve „mindössze” 3,6 százalék.

Augusztus óta erőteljes acélfelhasználás – növekedés van az európai acélpiacon

Növekvő acélfelhasználás, lemaradó Dunaferr

Ugyanakkor 2020 augusztusától egy erőteljes acélfelhasználás-növekedés tapasztalható az európai acélpiacon, ami a nagy acélfelhasználó országok (Németország, Olaszország, Franciaország) mellett a V4-ek (Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia) acélgyártóira is kedvező hatással van.

A szervezet honlapján szereplő adatok szerint Magyarország októberi acéltermelése éves összevetésben 14,6 százalékkal, 120 ezer tonnára csökkent a tavaly októberi 141 ezer tonnáról. A január–október közötti tíz hónapban a magyar acéltermelés 9,4 százalékkal, 1 millió 307 ezer tonnára mérséklődött az egy évvel korábbi 1 millió 442 ezer tonnáról.

Ennek elsődleges oka a Dunaferr mélyrepülése, amely korábban a koronavírusra hivatkozva csökkentette a termelését, majd számos, a munkavállalókat hátrányosan érintő lépést tett annak érdekében, hogy alapanyagot tudjon vásárolni a termelésének fenntartásához. Mindezek fényében nem meglepetés, hogy a fenti adatok alapján a Dunaferr nem tudta növelni a termelését a kedvezővé váló hazai és európai acélpiaci helyzet ellenére sem. Sőt mi több, információink alapján a termelési kapacitás kihasználás jelenleg az 50%-os szintet sem éri el. A vasműnek ezzel a termelési szinttel történő üzemelése masszív veszteséget okoz, ami tovább súlyosbítja a cég helyzetét. Ma már nem lehet (csak) a koronavírusra fogni a cég nehéz gazdálkodásának teljesítményét.

Az elmaradt fejlesztések következménye

A 2004-es ukrán privatizációt követően napjainkra sokkal rosszabb állapotban van a Dunaferr, mint történelme során bármikor. (Mint ismeretes a céget a szocialista Medgyessy–Gyurcsány kormány privatizálta – a szerk.) A szakemberek előtt közismert, hogy a hazai acélgyártók termékkínálata, közte a Dunaferré, lényegesen eltér a hazai felhasználók igényeitől, ami komoly versenyhátrányt jelentett és jelent az ország számára. Ugyanis a Dunaferr privatizáció utáni több mint másfél évtizede alatt sem tudott eljutni oda, hogy melegen hengerelt szélesszalag-kibocsátását – ahogy korábban ukrán ígéretekben szerepelt – 2,4 millió tonnára növelje (voltak olyan tervek is, hogy 3 millió tonna lesz – a szerk.). A cég a célzott fejlesztések hiányában jelentős mennyiségben autóipari beszállítóvá sem tudott válni. Miközben a hazai acélfelhasználás megközelítőleg 3,5 millió tonna, addig idehaza csak 2 millió tonna kapacitás áll rendelkezésre, annak is jelentős részét az említett okok miatt külföldre exportálják a magyarországi acél­ipari cégek. Mindez azt jelenti, hogy az itthon felhasznált 100 kilogramm acélból csak 20 kilogramm hazai, a többi külföldi.

Számos szakértő véleménye szerint azonban egy megfelelő tulajdonosi körrel a háta mögött (a megfelelő tulajdonosi háttér komplex megoldást hozhat – a szerk.), egy elhivatott magyar, szakértelemmel rendelkező menedzsmenttel a Dunaferr képes lenne talpra állni és sikeresen működni, a szükséges fejlesztéseket végrehajtani, annak érdekében, hogy az elkövetkező időszak környezetvédelmi elvárásainak, zöld átalakulásának is meg tudjon felelni.