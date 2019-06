A tónál gyakran sétálnak, pihennek a rácalmásiak

Színvonalas ünnepség és érdekes, látványos programok keretében vették hivatalosan is birtokba a rácalmásiak a megújult Millenniumi parkot szombaton délután.

Különlegesség volt a nyitány is: a Rácalmási Apple Country Club szervezésében és irányításával több mint 300-an táncolták körbe a tavat. Az élményen felül jótékony célja is volt táncnak, hiszen segítettek ezzel egy önhibáján kívül nehéz helyzetbe került család gondjainak enyhítésében. A klubot vezető Szalai Gabriellától tudjuk, hogy több vidéki településen is olvasták a felhívást, és eljöttek a tókörbetáncolásra, minden résztvevő után egy támogató 300 forintot ajánlott fel a családnak, továbbá a helyszínen kihelyezett adománygyűjtő dobozva akadt olyan nagylelkű segítő, aki 100 ezer forintot tartalmazó borítékot tett bele. Jó látni, hogy a város, sőt az egész ország megmozdul jó célért, hangsúlyozza Szalai Gabriella.

Helyi csoportok is bemutatkoztak délután a tó fölé belógatott színpadon, amelyet a felújítás részeként ácsoltak, és amely később is előadások, koncertek helyszínéül szolgálhat. A színpaddal szemben, a tó túlsó parján a partoldal megtámasztásául szolgáló cölöpök pedig nézőtérként funkcionálnak az árnyat adó fűzfák alatt. Sokan ücsörögtek ott ezen a délutánon is, hallgatták a helyi asszonykórus, az iskola, az óvoda előadását, nézték a kajakosok, kenusok, a fővárosi modellező egyesület bemutatóját a tavon.

Az avatási ünnepségen Schrick István, Rácalmás polgármestere köszöntőjében felidézte a több mint húsz évvel ezelőtti borzalmas időket, amikor azért küzdöttek, hogy erre a helyre – ami akkoriban tógödörként emlegettek a lakók – minél kevesebb sittet rakjanak le az illetéktelenek. Aztán a millennium évében rendbe tették a területet, ám a tó mostanra elhínárosodott, benőtte a nád. Az önkormányzatnak a Zöld Város Program keretében TOP-forrásból elnyert 102 millió forintból és a hozzá tett önrészből volt lehetősége impozáns parkot kialakítani, amelyet már az avató előtt is szívesen használtak a lakók.