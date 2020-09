A titokzatos zöld pólós ma ismét kifizetette a kávémat

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.09.20. – 194. nap

Kora reggel kiugrottam a műterembe hogy összeszedjem a textil festékeimet, mert úgy döntöttem hogy otthon, a teraszomon fogok festegetni.

Hazafelé beugrottam a kávézóba, 10.30 körül lehetett, mikor leültem az egyetlen szabad asztalhoz. A közvetlen közelemben lévő asztaltársaság meglepődött egy pillanatra, de nem adtam különösebben nagy jelentőséget a dolognak. Feltűnés nélkül átfuttattam rajtuk a szemem, és észrevettem hogy az egyik férfin zöld póló van. Meggyőztem magam arról, hogy ha tegnap az ismeretlen férfi zöld pólót viselt, akkor elég kevés az esélye annak hogy ismét zöldben legyen, ha esetleg jelen is van.

A lekváros kiflit pont megettem mire kihozták a kávét, és öt percet üldögélhettem még, mialatt átpörgettem telefonomon a napi híreket. A kasszánál csak nevetett rajtam a pincér, ugyanis az ismeretlen megelőzött, és ma is kifizette a számlámat. Látta rajtam hogy nem vagyok lelkes, ezért elárulta hogy a férfi a mellettem lévő asztalnál ült, zöld póló volt rajta, és azt mondta fizetéskor, hogy jövő szombaton be fog nekem mutatkozni. Áthúztam a számítását, mert a következő hétvégén elutazok.

Az újságok egy Palermo-i anyuka esetéről írtak, aki 18 hónapos kislányát 38,5 fokos lázzal kórházba vitte. A protokoll szerint letesztelték a kislányt még mielőtt beengedték volna a kórházba, de a labor elcsúszott, így az anyuka kislányával együtt 8 órát várt a laboreredményre személyautójában ülve a kórház előtt, mielőtt ellátást kaphatott.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 44098. Az elmúlt huszonnégy órában 1587 az új fertőzött, közülük 211 (13,3%) Lombardia régióban van.

2365-en (-15 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 222 (+7) beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 41511-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 218351-en gyógyultak, közülük ma 635-en.

Az elhalálozottak száma 35707, közülük a mai napon 15-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 298156.

A fertözöttek száma 0,5%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 83428 tesztet végeztek és 15867 teszt adott pozitív eredményt. Tegnap 103223 teszt alapján 1638 pozitívat azonosítottak.

Kacziba Andi