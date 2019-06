A társasházak tűzvédelme fontos dolog, mindenki érdeke

Mind a lakás­ajtóra szerelt, mind a folyosószakaszt lezáró vagyonvédelmi rácsok elhelyezésének megvannak a tűzvédelmi kikötései.

Például nyitott állapotban nem akadályozhatják mások menekülését, nem torlaszolhatják el a tűzvédelmi berendezéseket, illetve vezérlőit. Fontos, hogy minden érintett ki tudja nyitni. Ha nem közvetlenül lakásajtóra van szerelve, akkor a közös képviselőnek is kell kulcsot adni hozzá. A rácsok ugyan a betöréses lopások ellen védelmet nyújthatnak, de lassítják a menekülést, és egyben a tűzoltók beavatkozását is. Ha egy folyosószakaszt zár le vele, attól az a terület még nem lesz a lakása része, ugyanúgy menekülési útvonalnak minősül, és tilos kipakolni. Ha lehet, rács helyett alkalmazzon inkább a lakásánál biztonsági ajtót!

Mit kell elmondania annak, aki a 112-t hívja? A pontos címen túl közölni kell, hogy hol és mi ég, a tűz mit veszélyeztet, személyi sérülés történt-e, lehet-e tudni valakiről, aki a tűz vagy füst fogságába esett. Szükséges információ, hogy hány emeletes az épület, mert ez alapján intézkednek magasból mentő riasztásáról. A pontos bejelentés nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy az ablakon már kicsapnak a lángok vagy csak füstszag van a lépcsőházban. A Központi hívásfogadó operátorának minden kérdésére akadékoskodás nélkül válaszolni kell, még akkor is, ha annak látszólag nincs értelme. Ha az irányítószámot kérdezik, akkor azt is meg kell mondani. Mivel országos hatáskörű segélyhívó központokról van szó, a cím megadásánál a település nevét közölni kell, és a megyét is célszerű megnevezni.