A DUE-n egyetemi oktatók cserélnek tapasztalatot

Két napon át a tudomány felkent papjai gyűlnek össze a Dunaújvárosi Egyetem nagyelőadójában, tanárok tanulnak tanároktól a magyar felsőoktatásban Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók (MAFIOK) 43. Országos Konferenciáján, amit 2007 után újra nálunk rendeztek meg tegnaptól.

A Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók (MAFIOK) 43. Országos Konferenciája elsődleges célja annak elősegítése, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói a matematika, a fizika és az informatika korszerű és hatékony oktatásáról és tudományos eredményeiről előadások, poszterbemutatók és személyes találkozás révén tapasztalatot cserélhessenek, valamint kapcsolatot építhessenek mind a hazai kollégákkal, mind a környező országok magyar ajkú oktatóival. A rendezvény célja továbbá, hogy fórumot adjanak a PhD-hallgatók eredményeinek bemutatására.

A konferencia tervezett főbb témakörei: a korszerű matematika-, fizika- és informatikatanítás és -tanulás új útjai és távlatai, oktatásfejlesztési tapasztalatai; a felsőoktatás alapozó tárgyainak oktatás-módszertani problémái; mesterképzésbe való bekapcsolódás, a duális képzés gondjai és tapasztalatai; matematika, fizika és informatika területek tudományos eredményei; új és innovatív kutatási irányok, problémák és gyakorlati alkalmazások bemutatása a fenti tudományterületeken.

Elsőként dr. Horváth Miklós főiskolai tanár, levezető elnök köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a programbizottság elnökét, dr. Rácz Ervint, az Óbudai Egyetem egyetemi docensét. A megnyitóbeszédet dr. Nagy András, a Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettese mondta. A következőképpen fogalmazott: Ez nemcsak egy jeles és szakmailag színvonalas esemény itt az egyetemen, hanem egy lehetőség arra is, hogy intézményünket bemutassuk és a várost is megismerhessék. Ennek kapcsán elmondta, hogy éppen ötven éve folyik itt felsőfokú képzés, és 2016-ban nyerték el az alkalmazott tudományok egyeteme címet. Ismertette a hallgatósággal, amit az egyetemről érdemes tudni, hozzátéve, hogy a matematika, fizika, informatika tárgyak az alapképzés legfontosabb elemei.

Cserna Gábor polgármester is köszöntötte a magyar felsőoktatásban matematikát, fizikát és informatikát tanító oktatókat. Kijelentette: nagyon büszkék vagyunk az egyetemre, amely a térség meghatározó szellemi műhelye, majd felidézte annak fejlődését. Szót ejtett arról, hogy oktatási intézményünk a Paks II beruházásban nagyon komoly szerepet fog vállalni. Meglátása szerint az egyetemen zajló oktatás színvonalát jól mutatja a külföldi hallgatók viszonylag magas száma is. Kijelentette, meggyőződése, hogy a Dunaújvárosi Egyetem jövője továbbra is stabil.