2019 március legolvasottabb hírei a DUOL-on

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) megkezdte a határozatlan idejű sztrájkot a Hankook Tire Magyarország Kft. dunaújvárosi gyárában.

A szakszervezet hivatalos honlapja szerint a munkabeszüntetés kedden 14 órakor kezdődött.

Az MTI megkeresésére Székely Tamás VDSZ elnök elmondta, hogy a munkavállalók több mint 80 százaléka támogatja és részt is kíván venni a sztrájkban. Megjegyezte, hogy a cégvezetés – válaszul a munkabeszüntetésre – megpróbálja a délelőttös műszakban dolgozókat túlóra elrendelésével a gyárban tartani és munkára bírni.

Hankook közlemény

A sztrájk ellenére 70 százalék körüli a Hankook gyár termelése

A Hankook vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki minden munkatársának, akik a sztrájk ideje alatt is felvették a munkát, ugyanakkor megerősíti, hogy minden szempontból tiszteletben tartja a sztrájkoló kollégák jogait.

Sikeresen kiemelték a Dunából és hatástalanították a Magyar Honvédség tűzszerészei a budafoki gázlónál talált két darab második világháborús, egyenként egytonnás amerikai bombát. A gyújtószerkezeteket kiszerelték, a robbanótesteket pedig elszállítják. A környéken elrendelt kiürítést és rendőrségi zárást 16:20 órakor feloldották, így a lakosok visszatérhetnek otthonukba, a 6-os számú főúton, a Nagytétényi úton és a MÁV érintett vasútvonalán is újraindulhat a közlekedés.

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái szombat kora délutánra kiemelték és sikeresen hatástalanították azt a két amerikai bombát, amiket a Duna budafoki szakaszán még 2018. októberében találtak. A művelet ideje alatt a rendőrség 1 kilométeres sugarú körben kiürítést és zárást rendelt el, az érintettek számára négy közeli befogadó helyet nyitottak meg. A lakosok visszatérhetnek otthonukba, a 6-os számú főúton és az érintett utcákban, valamint a MÁV Kelenföld-Érd alsó közötti vonalszakaszán ismét megindulhat a forgalom.

A kiemelésre a Duna alacsony vízállása miatt korábban nem volt lehetőség. A kiürítésre és a műveletre Budapest Főváros Védelmi Bizottsága koordinációja mellett készült fel a honvédség és a rendőrség, valamint a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, Budafok-Tétény Önkormányzata és a számos közüzemi szolgáltató.

Hat embert vettek őrizetbe a rendőrök, mert Bécsben lányokat futtattak.

A Fejér Megyei Főügyészség közleménye szerint az egyik gyanúsított irányításával a felesége, fia, lányai és még két ember bűnszervezetben, rendszeres haszonszerzésre törekedve folytatta tevékenységét. 2017 nyarától előbb Bécsben, majd Dunaújvárosban az általuk „megvásárolt”, illetve toborzott magyar állampolgárságú nőket, köztük több kiskorút prostitúcióra vett rá.

A kiskorú sértettek közül többeket erőszakkal, illetve fenyegetéssel bírtak prostitúcióra, a bevétel döntő hányadát pedig elvették a nőktől – írták.

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt 2019. március 2-án 12 óra 20 perc körül a 62115-ös számú úton, Mélykút térségében, ahol eddig tisztázatlan körülmények között egy mezőgazdasági vontató és egy tehergépkocsi ütközött össze. A baleset következtében a tehergépjármű vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Nem mindennapi pillanatokban részesülhettek azok, akik múlt vasárnap 17 órakor a Városháza téren szem- és fültanúi lehettek annak, hogy Czeilinger Gergő megkérte barátnője, Takács „Sziszu” Cyntia kezét. A nagy kérdést egy kis performansz előzte meg, a My Way Dance Team táncosai kitettek magukért és a mit sem sejtő Sziszu először csak nézte az előadást, nem gondolta volna, hogy pár pillanat múlva övé lesz a főszerep. Íme a felvétel a lánykérésről, melyet a My Way Dance Team készített.