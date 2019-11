Továbbra is tartja magát a tavaszias ősz

Kedd délután:

Ma a változó mennyiségű felhőzet mellett keleten hosszabb, nyugaton rövidebb időre kisüt a nap, csapadék nem várható. Éjszaka kezdetben változóan felhős lesz az ég, majd dél, délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és hajnalban ott már eső, zápor is lehet, főként északkeleten foltokban köd is képződhet. Holnap napközben fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, és délnyugat felől egyre többfelé alakul ki eső, záporeső, de eleinte keleten, északkeleten még szűrt napsütés is lehet, ott a csapadék csak délután, este várható. A keleti, délkeleti szél több helyen megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 9 és 15 fok között alakul.

Szerda:

Általában változó mennyiségű felhőzetre számíthatunk, majd hajnalra a nyugati és középső tájakon megvastagszik a felhőzet. Főként északkeleten foltokban köd is képződhet. A hajnali órákban délnyugaton már eleredhet az eső. Néhol megélénkül a keleti, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között alakul.

Csütörtök:

Az ország egy részén dél felől felszakadozik, csökken a felhőzet, másutt – nagyobb eséllyel északnyugaton – erősen felhős vagy borult marad az ég, majd estefelé keleten ismét egyre több felhő valószínű. Reggel még több helyen lehet kisebb eső, majd a csapadék észak felé húzódik, miközben arrafelé is egyre kisebb területre zsugorodik, aztán estefelé keleten, északkeleten szórványosan ismét eleredhet az eső. A déli, délkeleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között várható.

Péntek:

Nagyobbrészt erősen felhős időre számíthatunk, délnyugaton valószínű több-kevesebb napsütés. Az ország északkeleti felén szórványosan, másutt helyenként várható kisebb eső, zápor. A délkeleti, keleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb.