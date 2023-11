Úgy érzem, hogy becsülettel helytállt a csapat és azt azért ne felejtsük el, a Ferencváros elég komplett társaság. Nálunk vannak tizenhét évesek is, akiknek játszani kell, és ilyen meccsen megmutatniuk, mit is tudtnak. A másik, hogy ilyenkor meg kell kapni a „ megfelelő pofonokat” is ahhoz, előrébb tudjanak lépni.