Sokáig jól tartotta magát a hazai csapat az első bajnoki rangadón, bár az emberelőnyös helyzetek kihasználásával elég sok gondja akadt a lányoknak. Mivel ebben nem sikerült javulni a folytatásban, továbbá több tiszta ziccer és egy ötméteres is kimaradt, a türelmesen pólózó – nem egy góljukat a támadóidő utolsó másodperceiben szerezték – UVSE fokozatosan növelte előnyét, és végül megérdemelten győzött. Azonban a DFVE gárdáját is dicséret illeti, mert a fiatal csapat nagyot küzdött a bajokság egyik esélyese ellen.

Úgy érzem, a második, harmadik negyed elejéig pariban voltunk az Újpesttel. Utána egygólos hátránynál négy százszázalékos helyzetet hibáztunk. Egy ilyen sérülékeny csapat, mint miénk a jelenlegi állapotában, nem engedheti ezt meg. Ezek ajándék gólok lehettek volna, amikkel nem éltünk. Az emberelőnyös helyzet azért nehezebb történet, amiből szintén sokat kihagytunk – mondta lapunknak adott értékelésében Vad Lajos.

Elismerte, jelen állapotban az UVSE jobb náluk, de ne felejtsük el, hogy az U20-as világbajnok válogatott gerincét ők adják, ezért látszik rajtuk az összeszokottság, úgy mentek, mint egy gépezet, ennek ellenére elég sokáig féken tartották őket. Ami viszont hiányérzete, hogy több játékostól, aki az előző szezonban csillogtatta magát, most ezt még nem látta, sokkal többet vár tőlük.

A szakvezető hozzátette, nagyon tetszett neki Kardos Dominika játéka, a szezonban ugye a fiatalok beépítése a cél, rajta nem látszott a megilletődöttség.

– Persze nem jó kikapni, senki nem szeret, de vannak pozitív momentumai is ennek a találkozónak. Ahhoz, hogy a keret összeérjen, idő kell, s bizony van, hogy a „zakó” néha jobban segíti ez, mint egy diadal. Mint ahogyan a Bajnokok Ligája-szereplés is, ahol főtáblára kerültünk, szerintem a csapattól ez szép dolog, mint ahogyan a Magyar Kupa elődöntőjébe jutás is. Egy alapcélt teljesítettünk ezekben a sorozatokban, a bajnokság persze más tészta – tette hozzá.

Vad Lajos helyzetét nagyon megnehezíti a munkában, hogy a válogatott miatt ismét nélkülözni kényszerül hat játékosát. Péntektől a komplett kezdőcsapata keretedzésen szerepel, így az itthon maradók egyéni képzéseken vesznek részt, ami nem baj, sőt. – Ne felejtsük el, a képzés és nevelés egyenlő az eredményességgel, anélkül nem lehet ezt elérni – fogalmazott.

Benczur Márton, az UVSE mestere is készségesen állt lapunk rendelkezésére. Azzal kezdte, hogy azon ritka alkalmakkor, amikor emberelőnyt kaptak, azt jó százalékkal használták ki. - Viccet félretéve, minden meccset ez határoz meg, ezt nem én mondom, ez a vízilabda százéves igazsága. Ezen felül a védekezés teljesítménye volt a fontos, ahol nem lehet különválasztani a kapust, a blokkokat. Meg is beszéltük, hogy a mi szerepelhet csak, nincs olyan, hogy én. Teljesen mindegy, a kapusban akad el a labda, vagy a védőben, ez a kettő összefügg. Szóval, egyértelműen az előnyök kihasználása mellett a védekezés döntött - fogalmazott.

Benczur Márton örülhetett csütörtökön

Forrás: Nemzeti Sport

Benczur Márton - akinek csapatában az U20-as világbajnok válogatott gerince pallérozódik, amelynek ő a kapitánya - hangsúlyozta, de szerinte ez a lányok véleménye is, számukra a Dunaújváros elleni mérkőzés a legnagyobb rangadó, mondhat bárki, bármit és változhatnak bárhogy a keretek.

Nekünk mindig nagy megtiszteltetés a Fabó Éva Sportuszodában játszani, rengeteg nagy sikert arattunk itt. Azonban azt is vallom, amit már pár éve mondtam, ha ez a két csapat jó és sok örömet okozott, azt köszönheti a másiknak is. Mert e két klub egymást inspirálta az elmúlt években, és szerintem így lesz a továbbiakban is. Mi biztos sokat tanultunk a DFVE-től, hogy viszont mit, azt mondják el ők. Amikor ilyen jó értelemben vett rivalizálás van, az egyértelműen mindkét csapat elismerése, mert nincs meg az egyik a másik nélkül. S az sem lehet kérdés, ez a magyar vízilabdát is előre viszi.

A szakvezető arról is beszélt, szerinte nem lehet elvárás egy budapesti együttessel összehasonlítani a Dunaújvárost, hogy ott is legyen nagyjából egy korosztályban tíz utánpótlás válogatott. Éppen ezért nem tartja szerencsésnek számtalinlag méregetmi, hol hányan szerepelnek.

- Az újvárosi játékosok is nagyon fontosak, nem csak most, az elmúlt években is a válogatottban. Ahogyan a ferencvárosi, vagy a BVSC-s fiatalok is. Azt rosszindulatú dolognak tartom, amikor valaki azzal jön, hány újpesti kap helyet a keretben azért, mert én vagyok az edző. Azt hiszem, az eredmények igazolják és cáfolják ezt. Egyébként nálunk tíz éve kezdődött el az ő beépítésük, van egy klubmodellünk, amit nem mi találtunk ki, ez nem újdonság. Örülünk neki, hogy működik. Akármennyire nem hiszik el sokan, engem nem érdekel az eredmény, ezt mondtam a lányoknak az athéni Bajnokok Ligája vereség után is. Hanem az, hogyan játszunk, miként viszonyulunk egymáshoz, ilyen értelemben milyen csapat vagyunk. Ha ez jól megy, akkor ki fog jönni az eredmény, persze, nem lehet mindig győzni, nem is fogunk. Ám ha jó a közösség és a szisztéma, amiben dolgozunk, akkor sokkal több lesz a siker - jegyezte meg.

A szezon előtt a Fradi mellett az UVSE-t kiáltották ki a bajnokság esélyesének, erről is megkérdeztük Benczur Mártont.

- Az előző szezonban sem értettem, miért beszélnek e két csapat döntőjéről, több tanúm is van, akiknek elmondtam, óvatosan az agarakkal, mert láttam a többieket. Így nekem egyáltalán nem volt meglepetés az Eger sikere a Dunaújváros ellen a döntőben. Nekünk meghatározó mezőnyjátékosunk tavaly nem volt, ellenben a DFVE-vel és az Egerrel. Mi elrontottuk a két elődöntőt az Újvárossal szemben, jobbak voltak, megérdemelten lettek döntősök. A mostani kiírásban is szoros küzdelmeket várok.

Benczur egy nagyon fontos gondolattal zárta a beszélgetést. A magyar csapatok, a Fradi, az UVSE, az Eger és a Dunajváros a Bajnokok Ligája csoportkörének nyitányán ugye egyaránt vereséget szenvedett. - Azt csak felvetném, nincs-e összefüggés a között, hogy a csapatok nincsenek tele légiósokkal, viszont jók az utánpótlás és felnőtt válogatott eredményeink?! Viszont akikkel szembekerülnek a magyar együtesek, tele vannak külföldiekkel, ha a Mataróból átteszem őket az Egerbe, akkor a 18-5 lehet fordítva van. Ezzel nincs baj, csak nem biztos, hogy emiatt pálcát kell törni a klubok felett, ahol nem arra költik a forrásokat, nem csak az anyagiakat, hogy más országok játékosait felneveljék, hanem teret adnak a saját tehetségeik fejlődésének. Akár nálunk, akár Dunaújvárosban.

Ami a folytatást illeti, az eddig is sűrű program még inkább azzá vált, ugyanis mindkét csapat aznapra esedékes BL-csoportmeccse miatt az október 21-re kiírt FTC elleni találkozót jövő héten szerdán este 19 órától rendezik meg Dunaújvárosban.