Török és Villám az előző fordulóban kapott piros lapja, és az ezért játó eltiltása miatt nem lehetett ott a hazai együttesben.

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Sárbogárd 3-2 (1-1)

Mezőfalva: Kovács Á. - Rakonczai, Balogh I., Rózsahegyi, Márki (Gertner 83.), Kis, Németh L., Kovács (Tonka 58.), Németh B. (Balogh 85.), Kovács K. Morár.

Már az első félidőben erősen kezdett a vendég együttes és gyakorlatilag uralta is a mezőnyjátékot. Ennek ellenére azért a hazaiaknak is adódott gólveszélyes helyzete, de jóval kevesebb. A 28. percben egy baloldali sárbogárdi támadásból szerzett vezetést Pajor László csapata. A folytatásban nagyobb figyelemmel védekezett a Mezőfalva és igyekezett kontrákkal válaszolni. A 44. percben Németh Balázs futott el a jobb oldalon óriási szólóval, és a kapuig vezetve a labdát kiegyenlítette a mérkőzés állását. A szünetet követően folytatódott a vendégek nyomása, a Mezőfalva hosszú percekig még a térfélen sem tudott átjutni. A 66. percben a mezőfalvi kapu előtti kavarodás után Morárról pattant be a sárbogárdiak újabb vezető gólja. Az öngól után a Mezőfalva azonban nem adta fel, további erős védekezés mellett egyre jobban nyitott és egy-egy támadással jelezte a harckésséget. A 75. percben Tonka góljával ismét egyenlő lett az állás. Végül pedig egy kapushiba után – hazaadott labdát fogott meg a vendég hálóőr – szabadrúgást ítélt Rózsa Ádám játékvezető. A 89. percben elvégzett közvetett szabadrúgás Kovács Krisztiánnak lepasszolva kötött ki a bal hosszú sarokban, 3-2. A hátralévő időben Sárbogárd már nem tudott javítani, így Mezőfalva nagy boldogan ünnepelhette a megérdemelt három pontot.

Csontos Gábor, Mezőfalva: - Nagyon jól játszottak a fiúk és rendkívüli boldogság volt közreműködni. Küzdöttek, hajtottak, igazán odatették magukat a srácok. Megérdemelten nyertünk.

Villám Balázs eltiltása miatt Csontos Gábor irányította a pálya mellől a mezőfalvi csapatot

Fotó: Horváth László

Pajor László, Sárbogárd: - Tudtuk, hogy küzdő, harcos csapathoz érkezünk. Természetesen győzni szerettünk volna, de ez most nem sikerült. Reméljük a következőn javítunk.

Sikerével a Mezőfalva feljött a tabella kilencedik helyére, nyolc pontjával holtversenyben áll a szabadnapos és egy meccsel kevesebbet játszó Ercsivel, illetve a Mány-Bicske II. gárdájával.

További eredmények: Sárosd – Mány-Bicske II. 4-0, Tordas – Máv Előre FC Főnix 0-1, Mór – Tóvill-Kápolnásnyék 2-4, Enying – Bodajk 4-1, Csór Truck-Trailer – Maroshegy 0-3, Martonvásár – Lajoskomárom 0-0.