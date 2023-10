A rivális az előző körben szerezte meg első sikerét a nulla pontos Győr ellen, mellette három vereségük van. Ugyan a hatodik újvárosi csapat csak három ponttal van a Tatabánya előtt a tabellán, de a DFVE már játszott két rangadót az Újpesttel és a Fradival. Szóval a szombati találkozó a kötelező győzelem kategóriába tartozik.

Egyébként a BVSC elleni meccsen Vad Lajos vezetőedző úgy érezte, végig komolyan domináltak, ami részükről három negyedig tartott, mert az utolsóra becserélt mindenkit a padról. Ugyanis elmondta, a heti munka után ők is megérdemelték, hogy csapatba kerüljenek és játszhassanak. – Az első három negyedben maximálisan a mi akaratunk érvényesült, főleg védekezében, azonban támadásban is nagyon szép gólokat szereztünk – tette hozzá.

Horváth Brigitta is azon a véleményen volt, hogy a kapu előtti teljesítményük nagyon rendben volt, amire aztán lehetett építeni.

– Ezzel nyertük meg a mérkőzést, nagyon odafigyeltünk és számos labdát szereztünk a BVSC centere elől. Azzal, hogy hátul ilyen jól teljesítettünk, támadásban is nagyon szép helyezeteket tudtunk teremteni magunknak, amelyeket jó hatásfokkal ki is használtunk – mondta.

A forduló további párosítása: Ferencváros - UVSE, Szentes - BVSC, Szeged - III. Kerületi TVE, Győr - Eger.