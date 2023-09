A város jégkorongsportjában korábban, és ma dolgozók méltóképpen szeretnék megünnepelni az évfordulót. A Dunaújvárosi Hírlap is megadja a módját a jubileumnak, rendszeresen nyomon követjük majd az előkészületeket. Elsőként idézzük föl, milyen volt az átadóünnepség, mert az bizony a mai napig nem feledett. Mi is történt a bemutató FTC–Újpest jégkorong-mérkőzésen? Olyan tömegverekedés tört ki a pályán, aminek a rendőrség vetett véget.

Annak idején így írt az eseményről a Dunaújvárosi Hírlap: „Városunk műjégpályájának avatójára meghívták a magyar jégsport színe-virágát.

Előttünk siklottak el, és mutatták be tudásukat hazánk legjobb műkorcsolyázói. És mi, akik még legtöbben csak a televízióban láttunk színvonalas műkorcsolya-versenyeket, tapsoltunk, örültünk, és arra gondoltunk, hogy pár év múlva már a mi városunk most még csak kezdő fiataljai is ilyen szinten korcsolyáznak majd. Aztán elkezdődött a nagyon várt jégkorong-mérkőzés. Egy barátságos mérkőzés. Az atomkor sportjának első vidéki bemutatója. Csillogó szemekkel követtük a játékot, élveztük a gyorsaságát, szépségét. És közben arra gondoltunk, hogy pár év múlva már a mi városunk most még csupán botladozó fiataljai is ilyen szinten jégkorongoznak majd. A harmadik harmadban viszont megdermedtünk: elszabadult a pályán a pokol. Egy barátságos mérkőzésen, egy bemutatón, magukat sportembereknek gondoló játékosok a korong helyett egymást kezdték ütni. Vélt vagy valós sérelmeikért. Egy sportág szépségei helyett annak legsötétebb oldalát láthattuk! Félek, nagyon félek, hogy ez a mérkőzés nagyon sok dunaújvárosi szülőt, gyereket elriaszt a jégkorongozástól. Félek, hogy a megjelent, közel tízezer embernek nem lehet, vagy nagyon nehezen lehet majd megmagyarázni, hogy ez nem az igazi jégkorong volt, hanem csupán néhány őrül ámokfutása. Félek, hogy e pankráció láttán többségbe került városunkban a jégkorongsport meghonosítását ellenzők tábora.

Félek, de bizakodom is.

Bízom abban, hogy e sportszerűtlen jelenet kezdeményezőire és résztvevőire a legszigorúbb büntetéseket szabják ki.

Bízom abban, hogy a látott antipropaganda ellenére megszereti városunk lakossága a jégkorongozást. Azt a sportágat, amelytől a bemutató néhány játékosa mindenáron el akarta venni a kedvünket.

Harcsa Gábor (Dunaújvárosi Hírlap, 1973. november 13., kedd)

Fotó: DH-archív

Ennyit a múltról. Pontosan két hónap múlva lesz az évforduló, és a szervezőbizottság már felállt.

Sártory Endrétől, aki tagja volt a Dunaújvárosi Kohász csapatának, amely lejátszotta a város első hivatalos jégkorong-mérkőzését. Megtudtuk, november 7. idén keddre esik, ezért az utána következő szombaton, november 11-én lesz az ünneplés, a visszaemlékezés.

– Még képlékeny minden, igazán csak az ötletelésig jutottunk el. Körülbelül az egykori és a mai jégkorongozók közül száz emberre számítunk. Hogy legyen-e valamilyen mérkőzés, azzal kapcsolatban nagyon vegyes most még a kép. Első dolgunk, hogy kialakítsuk a pontos programot, és mivel ennek az eseménynek komoly költségei lesznek, támogatókat is kell keresnünk. A rakétákat most gyújtjuk be. A szervezőbizottság lelkes, és nem akármilyen tagjai vannak, Varga Róbert, Berényi Norbert, Szélig Viktor és ifjabb Azari Zsolt is azon dolgozik, hogy minél sikeresebb legyen az esemény.