A Magyar Vízilabda Szövetségnek adott interjút a kinevezést követően a magyar női pólóválogatott két társkapitánya a dunaújvárosi Mihók Attila és korábban a szövetség utánpótlás igazgatói posztját betöltő Cseh Sándor.

Mihók Attila kifejtette: - Miután kiderült, hogy Birge (Bíró Attila – a korábbi szövetségi kapitány) nem dolgozik tovább a csapattal, akkor elgondolkodtam: mi lenne, ha… és mi lenne a Dunaújvárossal… Pár napon belül aztán megcsörrent a telefonom és amikor láttam, hogy a szövetség elnöke, Madaras Norbert hív, akkor azért megdobbant a szívem. Most sok minden fel kell adni, amit nem feltétlenül akartam volna bármikor is. Huszonöt éve dolgozom ezen a pályán és a jelenkori válogatott keretből sokan tőlem kerültek ki. Így úgy voltam vele: mikor, ha nem most. Nagyon nagy kihívás. Remélem nem haragszik rám meg senki, de ha ez nem lenne ekkora kihívás, akkor nem biztos, hogy én labdába rúgtam volna. Az a helyzet, hogy most ahhoz is meg kell erőszakolnunk a versenynaptárt, hogy legalább egy napra találkozzunk a játékosokkal. A magyar bajnoki mérkőzések, a kupa és az Euroliga-kötelezettségek mellett kell csapatot építenünk. Ki kell használni a modern technika nyújtotta lehetőségeket is, a fizikai felkészítés terén mindenképpen. Mindezt a klubokkal egyeztet. Most jön a sportdiplomácia, végigjárni a klubokat, akinek a segítségére szükségünk van. Mindenkit be kell állítanunk magunk mögé.