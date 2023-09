A mezőny újonca, a Mezőfalva ismét szoros mérkőzést vívott. Kétszer is vezetett a dobogós riválisával szemben, de végül kilenc emberrel és pontok nélkül fejezte be a küzdelmet Kápolnásnyéken. A középmezőny derekán és végén ezúttal nem történt helycsere a csapatoknál.

Tóvill-Kápolnásnyék - Mezőfalva 4-3 (2-1)

Tóvill-Kápolnásnyék: Balásty - Kharboutli, Őz, Varga, Lipóth, Pigler, Gáspár (Konczi 66.), Kiss (Varga 54.), Zsigmond (Sziládi 91.), Csörge, Czottner. Cserék: Sziládi, Varga, Konczi.

Mezőfalva: Kovács Á. - Villám, Rakonczai, Rózsahegyi, Kiss, Török, Balogh, Márki (Csontos 78.), Németh, Kovács B. (Tonka 57.), Morár.

Kiállítva: Villám (87.), Török (90.).

Kétszer is vezettek a mezőfalviak a mérkőzésen, a 79. perctől viszont már a hazai csapatnak kedvezett a szerencse. Az igen szoros eredményű találkozón Balogh révén a Mezőfalva szerzett vezetést a 18. percben. A 39. és a 43. percben azonban a vendéglátók gyors egymásutáni találata egygólos hazai előnnyel küldte a csapatokat szünetre. A fordulás után a Mezőfalva óriási szívvel küzdött és ennek eredményeként az 54. percben Németh újra egyenlő állásra hozta a mérkőzést, 2-2. Két perc múlva aztán Morár is betalált a kápolnásnyéki hálóba, így a vendég együttes ismét vezetéshez jutott. Az előnyt azonban nem tudta megtartani, mert a 79. percben Konczi, majd a 85. percben Kharboutli góljával ismét fordult az állás és a Tóvill-Kápolnásnyék csapata írhatott három pontot. A meccs vége felé két mezőfalvi kiállítás is hozzáírható a jegyzőkönyvhöz. Török és Villám játékát hiányolhatják majd a következő fordulóban.

Villám Balázs, játékosedző így értékelt: - Szövegért és a labda elrúgásért sípszó után kaptam a két sárgát. Mérges voltam, de leginkább Török Dávid szabályos szereléséért kapott sárgája miatt bosszankodom. Még az ellenfél is elismerte, hogy nem volt szabálytalan. A lefújt fault után földhöz vert labda újabb sárgát eredményezett, és vele együtt kiállítást. Semmiféle retorzió és visszacsatolás nincs a bírói vezetés munkájával kapcsolatban, a meccs azonban nem ezen múlott, mert 4-3 után jöttek a lapok. Amikor 3-2-re vezettünk, aki látta a mérkőzést, az is azt mondja, ezt meg kellett volna nyernünk.

A hatodik forduló további eredményei: Sárbogárd – Enying 4-1, Sárbogárd – Enying 4-1, Mány-Bicske II. Mór 1-3, Bodajk – Csór Truck-Trailer 1-0, Lajoskomárom – Sárosd 0-2, Máv Előre FC Főnix – Martonvásár 3-0, Ercsi – Kinizsi – Tordas 1-1.