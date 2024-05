A Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete országos rajzpályázatot hirdetett Móra Ferenc születésének 145.évfordulója alkalmából. A pályázatra 965 alkotást küldtek be a gyerekek az ország minden tájáról, még határon túli iskolákból és óvodákból is- erről a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskola adott hírt annak apropóján, hogy diákjaik is küldtek be pályaműveket a felhívásra. Ráadásul nem is akármilyen eredménnyel! A 3-4. osztályosok mezőnyében az első két helyezést a dunaújvárosi iskola 3.b-s fiataljai érdemelték ki, mindkettejük alkotásának címe és témája az volt, hogy Rege a csodaszarvasról. Az első helyen Williams Jake, a második helyen Szulik Szófia végzett. A verseny kiállítására beválogatták még osztálytársuk, Vágó Dominik rajzát is. Ezzel még nem ért véget az elismerések sora, ugyanis az iskola pedagógusának, Szabó-Lukács Lucának felkészítő tanári különdíjat ítéltek oda.