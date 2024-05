A tehetségnap első előadását Balog Mátyás 10.a osztályos diák tartotta, aki kifogástalan angol nyelvű beszámolóban ismertette a belsőégésű motorok történetét, típusait és jövőbeli fejlesztési irányait. Balogh Mátyás felkészítő tanára Bogár Roland volt.

Fotók: Antal Lajos

Boros László (11.d) Steve Jobs munkásságát felelevenítve az okos telefonok „evolúcióját” ismertette az első próbálkozásoktól napjaink csúcsmodelljeiig. A szintén angol nyelvű prezentáció nagy sikert aratott a hallgatóság körében. Boros László Filarszkyné Tolnai Ágnes tanárnő készítette fel.

Gábor Milán (10.d) Egy digitális pénzügyi projekt tapasztalatait osztotta meg a zsűrivel és a hallgatósággal. Korunk egyik izgalmas világába a videómegosztó oldalak pénzügyi működését mutatta be, melyből megtudhattuk, hogy milyen út vezet az első videófeltöltéstől az ismert „youtuberségig”. Gábor Milán Antaliné Miss Lilla tanárnő segítette a felkészülésben.

A tehetségnap negyedik előadása a 11.d-s Márton Gergő nevéhez fűződik, aki „The wonderful world of communication:How do the ants do it?” angol nyelven megtartott előadásában az állatvilág, azon belül a hangyák kommunikációját dolgozta fel. Márton Gergőt Filarszkyné Tolnai Ágnes készítette fel.

Mészáros Nándor (10.a) egy korábbi nagysikerű előadását (https://www.duol.hu/helyi-kozelet/2024/03/a-tehetseg-sokszinu) továbbfejlesztve a hazai mozdonygyártás néhány remekművét mutatta be a 424-es Bivalytól az M40-es Púposon át az M63-as gyíkig. Nándor amellett, hogy igen mélyreható műszaki ismeretekkel rendelkezik a mozdonyokról, kiváló modellező is. Mászáros Nándor felkészítésében Biliczki Gabriella tanárnő, a Bánki Donát Technikum tehetséggondozó koordinátora vett részt.

Szabó Balázs (10.d) napjaink egyik igazán népszerű támáját, az utazási szokásokat dolgozta fel angol nyelven megtartott előadásában hasznos tanácsokkal ellátva a hallgatóságot. Szabó Balázs felkészítő tanára András Zoltán tanár úr volt.

A tehetségnap záró előadása a 11.c osztályos Valaczka Marcell nevéhez fűződik. Marcell angolul előadott „ChatGPT – The future of IT” című prezentációja a napjaink gazdaságát átalakító mesterséges intelligencia történetét mutatta be külön kitérve arra, hogy az életünk mely területein van jelen, és melyeken fogja könnyebbé vagy éppen nehezebbé tenni. Valaczka Marcellt Szabóné Papp Krisztina tanárnő készítette fel.

Az előadások elhangzását követően Dr. Bartal Orsolya igazgató és Dr. Budai Gábor egyetemi adjunktus, a zsűri elnöke megköszönte a diákok és felkészítő tanáraik áldozatos munkáját, majd sor került az eredményhirdetésre. A tehetségnap első díját Balogh Mátyás, második díját Valaczka Marcell, harmadik díját pedig Mészáros Nándor nyerte el. A rendezvény különdíjasa Boros László lett.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak és hálásan köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját!